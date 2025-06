X is begonnen met verbergen van likes op profielen

X is begonnen met het verbergen van de 'likes' van gebruikers. Wie het profiel van een andere gebruiker bezoekt, kan daar niet meer zien wat die persoon leuk heeft gevonden. Onder posts blijft nog wel te zien hoeveel likes het desbetreffende bericht heeft gekregen.

De verandering is inmiddels doorgevoerd, zo is te zien op het sociale netwerk. X zei vorige week al dat het medium likes zou verbergen, maar tot nu toe was niet duidelijk of en wanneer dat ging gebeuren. Inmiddels zijn likes niet meer te zien op profielen van andere gebruikers.

Het gaat alleen om de likes die een gebruiker zelf heeft gegeven. Die waren altijd openbaar te zien op het profiel. Volgens X verdwijnen de publieke likes 'om ieders privacy te beschermen'. Openbare likes kregen in het verleden regelmatig kritiek, omdat gebruikers dat mechanisme ook weleens gebruikten als bladwijzer of naslagwerk in plaats van alleen om aan te geven of ze het leuk vonden. Daardoor konden discussies ontstaan.

Veel van de elementen van likes zijn nog wel te zien. Gebruikers kunnen nog steeds zien wie hun berichten liken, het aantal likes blijft onder posts staan en gebruikers blijven een melding ontvangen van specifieke personen die hun posts liken.