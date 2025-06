Rechter VS buigt zich in april 2025 over X-rechtszaak tegen Media Matters

De rechtszaak van X tegen de Amerikaanse mediawaakhond Media Matters gaat in april 2025 van start. X klaagde Media Matters aan vanwege een verlies van adverteerders als gevolg van een rapport van Media Matters. Media Matters publiceerde in november 2023 een rapport waarin de waakhond onder meer meldde dat X advertenties van grote bedrijven plaatste naast content waarin Adolf Hitler en de Nsdap werden geprezen. Diverse adverteerders, waaronder Apple, Walt Disney, Warner Bros. Discovery en Comcast, trokken zich daarop terug. Het sociale medium klaagde Media Matters een week na de publicatie van het rapport aan. Het bedrijf stelt dat Media Matters juridisch aansprakelijk is voor het financiële verlies dat X leidt doordat adverteerders zich terugtrekken. X zegt verder dat de afbeeldingen van advertenties naast neonazistische content in het rapport gefabriceerd zijn door de non-profitorganisatie. "Media Matters heeft de algoritmes die de gebruikerservaring op X regelen, gemanipuleerd om beveiligingen te omzeilen en beelden te creëren van betaalde posts van X's grootste adverteerders naast racistische en opruiende inhoud, waardoor de valse indruk wordt gewekt dat deze koppelingen allesbehalve zijn wat ze in werkelijkheid zijn: gefabriceerd, anorganisch en buitengewoon zeldzaam", luidt de aanklacht. De rechtszaak hierover gaat op 7 april 2025 van start, schrijft Reuters nu. Media Matters-voorzitter Angelo Carusone zei vorig jaar al dat de non-profitorganisatie achter haar berichtgeving staat en ernaar uitkijkt 'om te winnen in de rechtszaal'.