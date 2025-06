Twitter komt met extra api-abonnement voor start-ups voor 5000 dollar per maand

Twitter krijgt een nieuw api-abonnement dat bedoeld is voor start-ups. Deze 'Pro'-optie zit wat prijs en functies betreft tussen de huidige Basic- en Enterprise-abonnementen in en kost 5000 dollar per maand.

Het Pro-abonnement staat gebruikers toe om maandelijks een miljoen tweets te lezen via de api en 300.000 tweets te posten op appniveau. Ook biedt deze optie toegang tot drie app-ID's. In tegenstelling tot de Basic-versie biedt deze api de mogelijkheid om het hele Twitter-archief te doorzoeken, waarbij het mogelijk is om de gezochte tweets te filteren op bepaalde parameters, schrijft het socialemediabedrijf.

Ter vergelijking, met de Basic-optie kunnen maximaal 50.000 tweets geplaatst en 10.000 gelezen worden via de api, met hoogstens twee app-ID's. Die optie kost 100 dollar per maand en is bedoeld voor hobbyisten, terwijl het nieuwe abonnement zich richt op 'start-ups die hun bedrijf willen opschalen'. Voor de Enterprise-optie, bedoeld voor grote bedrijven, wordt geen duidelijk overzicht van functies en prijzen getoond, aangezien dat abonnement grotendeels maatwerk is op basis van de wensen van de klant. De goedkoopste Enterprise-tier kost 42.000 dollar, aldus Wired.

Twitter kondigde zijn nieuwe api-abonnementen in maart aan. Naast Basic en Enterprise is er ook een gratis abonnement. Dat laat gebruikers 1500 tweets per maand plaatsen. Het is niet mogelijk om tweets te lezen via de gratis api. Het bedrijf bood eerder naast een uitgebreidere gratis optie ook meer betaalde opties aan, waaronder een gratis Essential-abonnement en Elevated-opties voor ontwikkelaars. Die gaven respectievelijk toegang tot 500.000 en 2 miljoen tweets per maand. De nieuwe Pro-optie zit hier nu dus tussenin.