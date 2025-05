Twitter-alternatief Bluesky van Jack Dorsey is een miljoen keer geïnstalleerd

Bluesky, de Twitter-concurrent van Twitter-medeoprichter Jack Dorsey, is geïnstalleerd op een miljoen apparaten. De app is vier à vijf maanden beschikbaar en gebruikers kunnen alleen een account aanmaken na een uitnodiging van een bestaande Bluesky-gebruiker.

Analyticsbedrijf data.ai schat in dat de app sinds eind juni 300.000 nieuwe installaties erbij heeft gekregen. Het bedrijf gaat niet in op de mogelijke oorzaak van deze sterke toename, maar in deze periode heeft Twitter twee ingrijpende, tijdelijke maatregelen getroffen. Ten eerste werden tweets ontoegankelijk gemaakt voor gebruikers die niet ingelogd zijn op het platform. Daarnaast kwam het platform kort geleden ook met rate limits om dataverzameling, zoals voor het trainen van AI, tegen te gaan.

Voor de context meldt data.ai dat Twitter in dezelfde periode, dus sinds de release van Bluesky in februari, in totaal 72 miljoen first-time installs erbij heeft gekregen. Ook Threads, de Twitter-concurrent van Meta, heeft in ongeveer 24 uur zo'n 70 miljoen nieuwe gebruikers verwelkomd.

In tegenstelling tot Twitter is Bluesky een decentraal sociaal netwerk. Eerst werd de app beschikbaar voor iOS en niet veel later ook voor Android. Het is vooralsnog niet bekend wanneer het platform wordt opengesteld voor een groter publiek. Eerder deze week maakte Bluesky ook bekend dat het 8 miljoen dollar aan financiering had geregeld. Hoe Bluesky verder geld moet verdienen, wordt nog over nagedacht. "We zullen experimenteren met verschillende strategieën en diensten om te zien wat onze gebruikers echte waarde biedt en we zullen blijven delen wat we leren terwijl we een duurzaam sociaal netwerk opbouwen", stelde het bedrijf bij die bekendmaking.

Screenshots van Bluesky voor Android, via Google Play