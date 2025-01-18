Bluesky had eind 2024 25,9 miljoen gebruikers; mod-team telt 100 medewerkers

Het aantal Bluesky-gebruikers is in 2024 van 2,89 miljoen naar 25,94 miljoen gegroeid. Meer dan 4000 gebruikers maken gebruik van eigen apparatuur om content te hosten. Het moderatieteam van Bluesky ontving in 2024 ongeveer 6,48 miljoen meldingen en telt nu 100 medewerkers.

Bluesky schrijft in een persmededeling dat het aantal binnengelopen meldingen ongeveer zeventien keer hoger ligt dan in 2023. Dat jaar liepen naar verluidt 358.000 meldingen binnen. Vorig jaar zouden 1,19 miljoen Bluesky-gebruikers een melding hebben gemaakt aan het moderatieteam. Dat is volgens het platform ongeveer 4,57 procent van de user base. Ongeveer 2,97 procent van diezelfde user base zou dan weer een melding van het team hebben ontvangen. Deze meldingen gingen meestal over individuele posts, maar in bepaalde gevallen ook over profielfoto’s, banners, lijsten en private berichten die mogelijk indruisen tegen het beleid.

Bluesky schrijft dat het moderatorteam vorig jaar 66.308 accounts offline hebben gehaald. De automatische tools van het platform zouden dan weer 35.842 accounts offline hebben gehaald. De tools zouden zich voornamelijk op spam accounts en accounts van een botnetwerk hebben gericht. De medewerkers van het moderatieteam zouden ook 6334 posts hebben verwijderd, terwijl de automatische systemen 282 posts hebben gewist. Het socialemediaplatform zou ook 238 aanvragen van autoriteiten en overheden hebben ontvangen. Het merendeel van de aanvragen kwam naar verluidt van Braziliaanse, Duitse, Amerikaanse en Japanse autoriteiten of overheden. In 182 van de gevallen werd de aanvraag van overheden beantwoord.

Bluesky deelt ook informatie over het beleid rondom kindermisbruikmateriaal op het platform. Het socialemedianetwerk scant met behulp van hashes beeldmateriaal dat mogelijk elementen van kindermisbruik bevat. Als dergelijke content wordt gedetecteerd, wordt deze onmiddellijk van de website en van de Bluesky-servers verwijderd en gerapporteerd. Het platform heeft in 2024 1154 meldingen van mogelijke csam aan het National Centre for Missing and Exploited Children overgemaakt.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 18-01-2025 11:33 121

18-01-2025 • 11:33

121

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Reacties (121)

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pandit 18 januari 2025 12:34
Ik heb bluesky naast X geïnstalleerd. Het is een saaie bedoeling en vrijwel geen activiteit op bluesky. Althans niet binnen mijn interesses.
JustRob @pandit18 januari 2025 15:29
Ik denk dat dit de spijker op de kop is. Ik zit zelf in de cybersecurity wereld en daar is Bluesky juist heel levendig en alle grote namen/partijen zijn overgestapt van X (of posten dubbel). Professioneel heb ik dus geen enkele reden meer om op X te zitten. Maar ga je kijken naar mijn hobbies (F1, 3D printen, etc) dan is het een dooie boel. Overigens is daarvoor Instagram weer veel interessanter dan X, maar goed.
SiGNe @JustRob19 januari 2025 15:36
Voor dat soort hobbies zou ik naar Reddit gaan.
Maar ik heb ook totaal geen ervaring met X/Twitter, dat zie ik meer als nieuws platform, niet als discussieplatform in elk geval.
Insta net zo, je volgt daar individuele personen terwijl je (volgens mij) meer hebt aan een breed discussieplatform waar je ideeën en ervaringen met elkaar kan delen.

Of zit ik mis met mijn blik op Twitter en is het veel breder dan ik denk?
JustRob @SiGNe19 januari 2025 17:13
Eens. Voor hobbies is Reddit het beste platform
Niema @pandit18 januari 2025 14:25
Het js in een jaar van 2 naar ~25 miljoen gebruikers gegaan. Indrukwekkende groei, maar Twitter heeft ong ~200 miljoen of meer. Klinkt vrij logisch dat Twitter actiever is
Burgertrut @Niema19 januari 2025 16:43
In 2024 zijn er 3,2 miljoen actieve gebruikers in Nederland. 240.000 mensen openen de app dagelijks.

Alleen Nederland dus hè. Wereldwijd zijn er zo’n 368 miljoen accounts die tenminste maandelijks inloggen.

Edit: Oh, het zijn er al veel meer: “ In april 2024 waren er ongeveer 611 miljoen actieve maandelijkse gebruikers op X. In augustus 2024 ontving X ongeveer 4,3 miljard bezoeken per maand”

[Reactie gewijzigd door Burgertrut op 19 januari 2025 16:44]

Wolfos @pandit18 januari 2025 15:44
Voor mij volledig andersom. Als ik mijn X feed bekijk ben ik na vijf Tweets al bij iets dat 14 uur geleden geplaatst is. In totaal maar 30 Tweets in het laatste etmaal.

Dan ben je snel uitgelezen, dus ik gebruik het niet meer. Bijna al m'n contacten zijn schijnbaar naar Bluesky vertrokken.

Ik vind het sowieso een vervelende site geworden met al die crypto advertenties en die AI troep die nu gepusht word.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 18 januari 2025 15:45]

eboellie @pandit18 januari 2025 22:24
heu?
Jij hebt ws de verkeerde personen die je volgt :-)
Er is heel veel te doen, en weinig mensen die schelden op elkaar, best normaal vertoeven daar.

[Reactie gewijzigd door eboellie op 18 januari 2025 22:25]

blorf @pandit18 januari 2025 12:58
Het is zo goed als hetzelfde. Het enige wat je er "service" aan kan noemen is dat je aanbevolen posts te zien krijgt. Alles wat je post is hun eigendom. Direct een bestand naar iemand sturen hebben ze allebei nog nooit van gehoord.
aikebah @blorf18 januari 2025 18:49
Direct een bestand naar iemand sturen hebben ze allebei nog nooit van gehoord.
Volledig terecht naar mijn idee. Voor het onderling uitwisselen van bestanden zijn andere diensten opgezet.
blorf @aikebah18 januari 2025 22:35
Aangezien je iedereen al individueel kan bereiken is er geen dienst voor nodig. Alleen nog een bruikbare contactenlijst... Gecentraliseerde profielen-netwerken zijn compleet nutteloos en gebaseerd op een aandachts-formule die de illusie wekt dat iedereen er iets mee kan bereiken.

[Reactie gewijzigd door blorf op 18 januari 2025 22:35]

preske @pandit18 januari 2025 17:11
Mijn feed, hoe goed ik ook probeer te cureren, is gevuld met klaagzang over trump en musk en twitter enz enz.

Ben er al maanden mee bezig, maar die shit blijft bovenstromen. Op Twitter daarentegen: 0 politiek.
En ja, ik weet dat je gepersonaliseerde feeds op basis van lists kan maken. Maar dan moet je nog vertrouwen op andere om voor jou te cureren en wat nog allemaal.
Annihilism @preske18 januari 2025 20:23
Nou dan doe je toch echt zelf iets verkeerd of je zit constant op de global feed te kijken. Je kunt gewoon je feed aanpassen naar je eigen wens.

Als ik bij reddit /all bekijk dan staat het bijvoorbeeld ook vol met politiek gezeik, klik ik op m'n home dan heb ik 0 politiek.
preske @Annihilism20 januari 2025 11:30
Ja, global feed. Ik dacht dat dit duidelijk was wanneer ik dit letterlijk zei?
MornixRS @pandit20 januari 2025 12:35
Ik heb precies het omgekeerde maar dan zonder de shit die ik er bij X gratis bij krijg,
M3llow 18 januari 2025 11:45
Ik ben wel benieuwd naar hoeveel gebruikers Mastodon heeft. En is Bluesky ook gedecentraliseerd zoals Mastodon?
Overspark @M3llow18 januari 2025 14:24
Bluesky beweert wel dat ze enigszins gedecentraliseerd zijn, maar in de praktijk loopt alles uiteindelijk alsnog via de centrale servers van dat ene bedrijf. Dus je schiet er niet heel veel mee op t.o.v. Twitter, uiteindelijk zit er nog steeds een commercieel Amerikaans bedrijf achter de knoppen en kan die zich in de toekomst net als bij Twitter heel anders gaan gedragen.
gigi71 @Overspark18 januari 2025 16:10
En dan kun je net als bij Twitter overstappen naar iets anders.
Annihilism @gigi7118 januari 2025 20:19
Het voordeel van Bluesky en federated network is wel dat als één server/instance op zwart gaat je niet gelijk alles kwijt bent. Want je hebt alles op meerdere servers die onafhankelijk van elkaar draaien.

Als reddit morgen op zwart gaat dan verdwijnt er ineens heel erg veel informatie.
Commendatore @Overspark18 januari 2025 16:44
In dat geval gaan we gewoon weer ergens anders naartoe.
Frame164 @M3llow18 januari 2025 11:57
In 2022 2,4 miljoen.
Wolfos @M3llow18 januari 2025 12:22
Ongeveer een miljoen actieve gebruikers en 10 miljoen totaal. Mastodon raakt ook accounts kwijt doordat servers stoppen.

Dat model schaalt ook eigenlijk niet. Veel gebruikers gaan richting de populairste servers en die krijgen te maken met enorme hostingkosten.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 18 januari 2025 12:25]

Wraldpyk @M3llow20 januari 2025 02:21
Op dit moment 879k actieve gebruikers: https://joinmastodon.org/servers (staat aan de linkerkant)
StopEcocide 18 januari 2025 12:21
Ik heb zelf een BlueSky account, maar ben niet actief. Zou niet zo goed weten wat ik er moet posten.

Offtopic (al heeft het wel betrekking op BlueSky:

Free Our Feeds

[Reactie gewijzigd door StopEcocide op 18 januari 2025 12:26]

Tassadar32 @StopEcocide18 januari 2025 15:07
Je kan BlueSky vragen om Federatie te ondersteunen door hun protocol open te maken, of je kan gewoon beslissen direct naar een Federated netwerk over te stappen. Ik ben van Twitter naar Mastodon verhuist juist omdat ik niet nogmaals in dezelfde val wil lopen.
Annihilism @Tassadar3218 januari 2025 15:31
Federatie is al stukken beter als centralised zoals reddit, Facebook, twitter etc. maar heeft ook een aantal valkuilen.

Zelf gebruik ik tegenwoordig ook federated networks, één van de zaken die nogal te pas en te onpas wordt gebruikt is het "defederaten" van andere netwerken. Zo zie je bijvoorbeeld dat veel links georiënteerde netwerken rechtse netwerken defederaten waardoor ze elkaars posts niet meer kunnen zien.

Ik denk ook niet dat dit echt veranderd kan worden want dit is nu eenmaal hoe fediverse (lemmy, mastodon etc.) werkt.

Toch hoop ik dat iedereen naar fediverse gaat bewegen want bedrijven zoals Facebook waar alles gecentraliseerd is geeft veel te veel macht aan een paar personen (i.p.v. velen zoals bij fediverse).
Cilph @Annihilism18 januari 2025 17:41
Als je een sociaal netwerk uitkiest op politieke kleur dan komt dat ook over of je geen eigen identiteit hebt en je politieke kleurtje je hele leven is. Je kan genoeg gematigde politiek discussieren op willekeurige servers. Of je nou links bent of rechts. Wel zie ik veel LGBT vriendelijke cirkels maar dat is niet zozeer om politieke redenen maar om een plek te willen waar extreemrechtsen niet hun het leven tot een hel maken.
Annihilism @Cilph18 januari 2025 20:14
Ja ik ben het met je eens. Ik probeerde dat ook in mijn comment te zeggen. Ik vind het jammer dat de "server" voor je bepaald wat je wel en niet mag zien. Soms snap ik dat omdat het om bijvoorbeeld extremisme gaat. Maar iets defedereren wegens een meningsverschil zou m.i. niet moeten. Bij het voorbeeld wat jij noemt met de lgbt community snap ik het heel goed.

[Reactie gewijzigd door Annihilism op 18 januari 2025 20:15]

lanarhoades @Cilph19 januari 2025 11:56
Maar bijvoorbeeld op lemmy worden vaak gematigde politieke discussies door gebruikers van instances zoals Hexbear en Lemmy.ml verstoort, de gebruikers daarvan gaan bij andere instances bij gematigde politieke discussies gelijk met gestrekt been in en verspreiden ook nog eens propaganda. Dan is het niet raar dat men zulke instances gaat defederaten maar het lijkt dan wel alsof een instance hen defederate om hun extreem linkse gedachte goed.
sebati @Annihilism18 januari 2025 16:50
Wanneer je op een instance zit die anderen blokkeert dan moet je dus gewoon verhuizen of er geen account aanmaken omdat je het niet eens met de gehanteerde regels op betreffend platform. Voor zover ik zie is dat juist het idee achter het hele systeem dat je die mogelijkheid hebt. Eventueel zou je nog met verschillende accounts op verschillende intances kunnen werken.
Osiummaster @Annihilism18 januari 2025 21:00
Een groot probleem met federatie is dat het vaak nog steeds redelijk gecentraliseerd is. De meeste federated networks bestaan uit een of twee grote instanties.
The Zep Man
@Annihilism18 januari 2025 16:42
Zelf gebruik ik tegenwoordig ook federated networks, één van de zaken die nogal te pas en te onpas wordt gebruikt is het "defederaten" van andere netwerken. Zo zie je bijvoorbeeld dat veel links georiënteerde netwerken rechtse netwerken defederaten waardoor ze elkaars posts niet meer kunnen zien.
Lijkt mij niets mis mee in het geval dat intolerantie het enige is dat niet wordt getolereerd.
Annihilism @The Zep Man18 januari 2025 20:17
Ja ik snap je punt, maar waar trek je de grens? Ik blokkeer ook sommige instance omdat ze nogal extreme uitingen hebben, maar dat doe ik zelf. Ik vind het minder als iemand anders voor mij gaat bepalen wat ik wel of niet wil zien (pro of anti olie/natuur bijvoorbeeld).
The Zep Man
@Annihilism18 januari 2025 21:44
Ja ik snap je punt, maar waar trek je de grens? Ik blokkeer ook sommige instance omdat ze nogal extreme uitingen hebben, maar dat doe ik zelf.
Dus het is niet nodig om een grens te trekken. Als je het niet eens bent met het beleid van een instance van een ander dan kan je altijd een eigen instance opzetten en kiezen wat je blokkeert.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 18 januari 2025 21:46]

_Pussycat_ @The Zep Man18 januari 2025 17:23
Mwah, ik weet niet hoe extreem het allemaal is, maar "rechts" is nogal breed. "alle Joden moeten dood" wil je waarschijnlijk niet zien en zijn duidelijk haatdragend, maar een bewering als "transseksuele vrouwen zijn niet hetzelfde als echte vrouwen" of "dat de politie vooral donkerhuidigen controleert ligt ook eraan dat ze vaker crimineel zijn" is veel minder duidelijk. In sommige kringen worden deze standbeelden ook als intolerant en haatdragend gezien.
The Zep Man
@_Pussycat_18 januari 2025 17:55
In sommige kringen worden deze standbeelden ook als intolerant en haatdragend gezien.
Het mooie van een federatief netwerk is dat iedereen een eigen bubbel kan en mag maken, ongeacht de mening van één over een ander.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 18 januari 2025 18:01]

The Zep Man
@Tassadar3218 januari 2025 15:25
Je kan BlueSky vragen om Federatie te ondersteunen door hun protocol open te maken,
Het BT-protocol is open. Federatie wordt ondersteund, met aan de basis een eigen (opensource) Personal Data Server. Hier is ook wat nuttige informatie daarover te vinden.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 18 januari 2025 16:47]

localhost @Tassadar3218 januari 2025 17:18
Misvatting dat BSky een gecentraliseerd iets zou zijn? Want juist het omgekeerde is waar, en bij BSky/ATProto worden de grootste tekortkomingen van bijvoorbeeld ActivityPub opgelost:
ActivityPub heeft last van fragmentatie en complexiteit bij "Feeds" (Trending, Discovery en Followed by Friends) - dit krijgt je niet opgelost in ActivityPub. Als argument wordt dan gebruikt "zoveel mogelijk boosten" maar als een beperkt aantal mensen dat doet, en ook nog bijna niet cross-server, dan krijg je uiteindelijk geen aantrekkelijk sociaal netwerk.
Bij ATProto is dat allemaal wel geregeld, je kan alles self hosten (PDS) en ook de Feeds helemaal zelf regelen, maar je kan ook leentjebuur doen voor Feeds van andere partijen (bv BSky). Allemaal een eigen keuze, maar wel vanaf dag 1, zelfs op een server met 1 user een volledige en geintegreerde social-media ervaring. En daardoor is BSky in een jaar tijd ongeveer 3x zo groot (Users/Active-users) als Mastodon geworden.
Mastodon zou hun protocol kunnen fixen zodat de tekortkomingen gerepareerd worden, of ze zouden dual-protocol kunnen (ActivityPub+ATAProto) gaan en dan een jaar later een soort "transitie" kunnen voltooien. In andere gevallen zie het er niet heel rooskleurig uit.
PrimusIP @Tassadar3219 januari 2025 00:31
Ik ben een beetje sceptisch of federated netwerken mainstream toekomst heeft, of dat dit de Linux van social media wordt. Ja, populair voor bepaalde bedrijfstoepassingen. Populair als commerciele gebruikerstoepassing waarbij de gestript zijn van hun ziel. Maar zoals het bedoeld is voor consumenten niet geberuikersvriendelijk genoeg.
Dan heb je een groep IT enthausiastelingen die het concept waarderen om wat het is. Maar 'de massa' die het langs zich heen laat gaan en gaat voor wat vertrouwder voelt en makkelijk in te stappen is.
Tassadar32 @PrimusIP19 januari 2025 16:47
Linux is tegenwoordig ook mainstream (Steamdeck, ROG Ally, Android) dus dat zou prima zijn.
PrimusIP @Tassadar3219 januari 2025 17:40
Android zie ik als voorbeeld van een Linux dat van zijn ziel gestript is. Technisch gezien maakt het gebruik van een linux kernel. Maar vanuit het prespectief van een gewone gebruiker is daar nog weinig van te herkennen dat je met Linux aan het werken bent. Denk niet dat de Linux enthaustelingen gelijk aan Android denken als succesverhaal dat Linux uiteindelijk dan toch een grote dominante speler is geworden in de computermarkt.
jpsch @StopEcocide18 januari 2025 12:51
Op BlueSky zie ik gewoon dezelfde posts als op Twitter.
litebyte @jpsch18 januari 2025 15:44
Nou....alles gerelateerd aan elon musk mis ik :) Zie wel steeds meer collega's, nieuwsorg., politici etc (ook) op Bluesky actief zijn.
FicoF @litebyte18 januari 2025 15:45
Maar vaak maar voor een paar weken, daarna stoppen er velen met posten omdat er nauwelijks interactie is. Of er wordt dubbel gepost, op X, threads en BS.
2green @FicoF18 januari 2025 16:50
Op voormalig Twitter zie je een hoop dingen niet, zoals veel van wat Musk of Trump niet aanstaat.

Verschil is er dus dus zowel kwantitatief als kwalitatief.
TiSneu @2green19 januari 2025 09:23
Onzin
Bux666 @StopEcocide18 januari 2025 15:12
Ik heb zelf een BlueSky account, maar ben niet actief. Zou niet zo goed weten wat ik er moet posten.
Je hoeft niets te posten. Je hebt geen account nodig. Je hoeft niet mee te doen op 'social' media. Ik heb helemaal niets wat dat betreft (op LinkedIn na) en mis echt niets. Echt totaal niets.

[Reactie gewijzigd door Bux666 op 20 januari 2025 12:00]

PatrickH89 @Bux66618 januari 2025 22:12
Zeker niet per se nodig, maar veel specifieke informatie is het eerst te vinden via X (helaas). Zoals bijvoorbeeld over datgene waar je profielfoto een (ex-)logo van is. Als je het zoals ik interessant vind om dat te volgen dan heb je dus een account 'nodig'.
eboellie @StopEcocide18 januari 2025 22:56
Dirk-Jan je moet je stripjes posten ;-)
telenut @StopEcocide19 januari 2025 11:57
Ik heb meer dan 10 bluesky accounts... Ook niet actief. Wou enkel de namen veilig stellen.
berchtold @StopEcocide19 januari 2025 12:59
Rare stichting. Censorship is eraf gehaald dus in principe heb je meer vrijheid. Heb het idee dat mensen niet graag tegengeluiden hoort die normaal gecensureerd worden. En ja daar zit ook een hoop desinformatie bij. Maar X lost dat aardig op met community notes en Facebook gaat dat ook doen
TigerXtrm 18 januari 2025 14:32
Elk social media platform waarbij een klein groepje mensen de moderators zijn voor miljoenen gebruikers lijdt per definitie tot censuur en echo kamers. En dat kleine groepje hoeft niet eens in dienst te zijn van het platform. Zie Reddit, waarbij er hele subreddits zijn waar discussie is uitgebannen en elke ongewenste mening direct verwijderd wordt.

Moderators zijn nodig voor echte overtredingen van de wet of de TOS. Het technische stukje accounts verwijderen en blokkeren en dergelijke. Verder zou een community note systeem, zoals op Twitter, standaard moeten zijn op elk platform. Laat een ieder die dat wil maar helpen met fact checken op basis van bronnen en stemmen van andere fact checkers.

Wat je absoluut niet moet willen is dat personeel in dienst van het platform gaat bepalen welke meningen wel niet gezien mogen worden.
Tassadar32 @TigerXtrm18 januari 2025 15:14
Er zijn anders ook bergen uitingen op Twitter die hier in NL wettelijk niet toegestaan zijn (racisme, bedreigingen, smaad & laster) die daar gewoon niet weggehaald worden. In mijn optiek zijn alleen community notes niet het antwoord.
willemb2 18 januari 2025 15:09
Vooruit, toch maar eens een account aangemaakt daar. Binnen een minuut had ik al een volger: een dame in Brazilië die aan de lopende band foto's van haar decolleté post met de mededeling dat ze lonely en bored is. Het eerste bericht dat me aanbevolen werd was van de partij Volt, die X gaat verlaten. De reacties eronder doen ook al heel erg Xitter aan. Als ik doorklik kom ik in nog meer doelloos gekibbel terecht.

Ik zie het nog even aan, maar denk nog steeds dat ik mijn tijd beter kan besteden op gespecialiseerde online communities als Tweakers.
jared9 @willemb218 januari 2025 16:33
BlueSky heeft Starterpacks waarin je meteen een aantal accounts kunt volgen binnen je interessegebied: https://blueskydirectory.com/starter-packs
Garret1410 18 januari 2025 19:02
Mensen moeten het zelf weten natuurlijk maar ik zou niet weten waarom ik in een bubble zou willen zitten waarin ongevalllige meningen gemodereerd worden.

Blue sky bestaat tot nog toe uit voornamelijk gelijkgestemden, want waarom zou je anders daar naartoe gaan, uitzonderingen daargelaten, en heeft al 6500 posts weggehaald en 100.000 accounts. Dat vind ik best wel veel.
eboellie @Garret141018 januari 2025 22:30
En toch: ik wil geen volledige vrijheid. Ik wil bijvoorbeeld geen fascisme.
Ik wil geen politicie die roepen dat anderen het land uit moeten.
Of dood.
Allemaal ongevallige meningen.

Je bent pas zwak als je niet optreedt tegen fascisme.
meneermeneer @eboellie19 januari 2025 10:08
Het zal je niet verbazen dat veel mensen verschillende perspectieven hebben over hoe het historische concept 'fascisme' zich tegenwoordig uit. Termen als 'bedreiging voor de democratie' en 'indammen van de pers/vrije woord' komen - met een frame, maar vaak ook met kern van waarheid uit wisselende hoeken.

Ik merk dat ik vooral de mensen die menen 'echte' fascisten te kunnen aanwijzen wantrouw.
eboellie @meneermeneer19 januari 2025 10:34
de wiki pagina is vrij duidelijk. Linkse hoek. Terecht.

jij zoekt nog excuses voor het kunnen legimiteren van vernedering van anderen voor eigen gewin.
meneermeneer @eboellie19 januari 2025 12:10
Excuses? legitimeren? vernedering? eigen gewin?

Sorry ik kan je gedachtengang niet volgen.
eboellie @meneermeneer19 januari 2025 12:15
Toegegeven mijn uitleg is kort, maar het leidt nergens toe om het toe te lichten vrees ik. Heb je overigens de wiki van fascisme gelezen? Musk past in dat straatje.

Het herleidt tot de vraag of je voor jezelf opkomt of dat je ook geeft om mensen die dat niet kunnen. Musk is de eerst. Zijn hele X is zo gebaseerd.

En hij is ultra eng want alleen zijn eigen mening telt, en heeft daarbij teveel middelen.
daredevil__2000 @eboellie20 januari 2025 11:01
De definitie van fascisme:
fas·cis·me
politieke ideologie die zich kenmerkt door autoritaire gezagsuitoefening en verwerping van de democratie
Wanneer je kijkt naar hoe X was voor de overname dan kan je toch wel concluderen dat het platform toen al de nodige trekjes daarvan had. Helaas iets wat je in de praktijk ook veel ziet bij partijen als Groenlinks. Zodra een mening maar iets afwijkt van hun mening worden mensen al beschuldigd van fascisme of erger en wordt er opgeroepen tot het buitensluiten van deze mensen.

Ik vind het een goede zaak dat social media nu het geluid van beide kanten gewoon laat horen. Bluesky lijkt vooral als doel te hebben om mensen in een bubbel te zetten met gelijk denkende personen.
Placid_K @Garret141018 januari 2025 19:29
Das echt onzin en ook kulargument. Twitter is terminaal. Ik heb bijna 15 jaar op twitter gezeten en vlak voor de Amerikaanse verkiezingen mijn account verwijderd. Waarom? Bij het openen van Twitter zag ik een foto van Trump en Musk als een soort achtergrondje. De bots etc waren altijd aanwezig op Twitter, ook voor Musk. Maar nu is het zo overduidelijk dat hij aan de knoppen zit. Het is zo manipulatief.

Op BS zitten niet alleen gelijkgestemden, maar mensen die ze niet voor het karretje van deze megalomane idioot laten spannen. En dan heb ik het niet over Trump. Dat is de voornaamste gemene deler onder de BS-gebruikers. Verder is er genoeg discussie.
NiGeLaToR 18 januari 2025 12:13
Je kunt BlueSky berichten ook embedden op het forum tegenwoordig :)
tweakuwe 18 januari 2025 12:40
Als de moderatoren allemaal full time werken, en hun shifts goed ingedeeld zijn aan de hand van wanneer het druk en rustig is, dan krijgen ze dus net geen 4 meldingen per uur per moderator gemiddeld. Leuk baantje dan :)
B64 18 januari 2025 14:04
Dat zijn dus 6 miljoen meldingen (358000 * 17) van 1,19 miljoen gebruikers - en dan worden er door de moderatoren 66000 accounts offline gehaald en 6300 posts verwijderd.
Nou kan een melding ook leiden tot het aanpassen van een post, maar het komt bij mij over als een nogal schrale opbrengst...
DLSS 18 januari 2025 16:13
Persoonlijk heb ik meer enthousiasme voor Bluesky dan voor Mastodon. Mastodon heeft praktisch niemand die ik volg op Twitter, terwijl Bluesky inmiddels zo'n 20% van die mensen heeft. Er is daadwerkelijk wat interessants te lezen als Bluesky open. Een winst dus, hopelijk groeit het platform nog wat verder. Het voelt een beetje als het oude Twitter.

(Niet dat ik het eens ben met de mensen die beweren dat Twitter totaal onbruikbaar is geworden, want dat is gewoon niet waar. Je moet er wat energie in steken, maar als je enkel gebruik maakt van je "Volgend"-tab en zelfgemaakte deelonderwerp lijsten, is het prima te doen en heb je geen enkele last van het algoritme.)

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