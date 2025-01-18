Bluesky had eind 2024 25,9 miljoen gebruikers; mod-team telt 100 medewerkers

Het aantal Bluesky-gebruikers is in 2024 van 2,89 miljoen naar 25,94 miljoen gegroeid. Meer dan 4000 gebruikers maken gebruik van eigen apparatuur om content te hosten. Het moderatieteam van Bluesky ontving in 2024 ongeveer 6,48 miljoen meldingen en telt nu 100 medewerkers.

Bluesky schrijft in een persmededeling dat het aantal binnengelopen meldingen ongeveer zeventien keer hoger ligt dan in 2023. Dat jaar liepen naar verluidt 358.000 meldingen binnen. Vorig jaar zouden 1,19 miljoen Bluesky-gebruikers een melding hebben gemaakt aan het moderatieteam. Dat is volgens het platform ongeveer 4,57 procent van de user base. Ongeveer 2,97 procent van diezelfde user base zou dan weer een melding van het team hebben ontvangen. Deze meldingen gingen meestal over individuele posts, maar in bepaalde gevallen ook over profielfoto’s, banners, lijsten en private berichten die mogelijk indruisen tegen het beleid.

Bluesky schrijft dat het moderatorteam vorig jaar 66.308 accounts offline hebben gehaald. De automatische tools van het platform zouden dan weer 35.842 accounts offline hebben gehaald. De tools zouden zich voornamelijk op spam accounts en accounts van een botnetwerk hebben gericht. De medewerkers van het moderatieteam zouden ook 6334 posts hebben verwijderd, terwijl de automatische systemen 282 posts hebben gewist. Het socialemediaplatform zou ook 238 aanvragen van autoriteiten en overheden hebben ontvangen. Het merendeel van de aanvragen kwam naar verluidt van Braziliaanse, Duitse, Amerikaanse en Japanse autoriteiten of overheden. In 182 van de gevallen werd de aanvraag van overheden beantwoord.

Bluesky deelt ook informatie over het beleid rondom kindermisbruikmateriaal op het platform. Het socialemedianetwerk scant met behulp van hashes beeldmateriaal dat mogelijk elementen van kindermisbruik bevat. Als dergelijke content wordt gedetecteerd, wordt deze onmiddellijk van de website en van de Bluesky-servers verwijderd en gerapporteerd. Het platform heeft in 2024 1154 meldingen van mogelijke csam aan het National Centre for Missing and Exploited Children overgemaakt.