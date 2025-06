Bluesky krijgt miljoen nieuwe gebruikers in drie dagen na X-blokkade in Brazilië

Het socialemediaplatform Bluesky heeft binnen drie dagen een miljoen nieuwe gebruikers binnengehaald. Het gros daarvan komt uit Brazilië, aangezien concurrent X vrijdag is geblokkeerd in het land.

Bluesky liet zaterdagavond weten dat een miljoen gebruikers zich in de afgelopen drie dagen hebben geregistreerd. Een dag eerder meldde het decentrale socialemediaplatform al dat er 500.000 nieuwe gebruikers zijn binnengekomen in twee dagen. Bluesky-ceo Jay Graber schrijft dat er 'recordhoogtes op het gebied van activiteit' zijn gevestigd. Een ontwikkelaar van het platform waarschuwt dat er hierdoor prestatieproblemen en storingen kunnen optreden.

Deze toestroom van gebruikers is voornamelijk afkomstig uit Brazilië. Het hooggerechtshof blokkeerde daar vrijdag de toegang tot het socialemediaplatform X, omdat het medium niet tijdig een juridische vertegenwoordiger heeft aangesteld in het land. De rechter gaf ook aan dat iedereen die het platform via een vpn wilde bezoeken, een boete van omgerekend zo'n 8000 euro per dag riskeerde. Daar kwam hij later echter op terug 'om onnodig en omkeerbaar ongemak voor andere bedrijven te voorkomen'.

Bluesky werd in 2019 opgericht door onder meer Jack Dorsey, die eerder het voormalige Twitter oprichtte. Het platform was in eerste instantie een afdeling van Twitter. Die divisie had de taak om een gedecentraliseerde standaard voor sociale media te ontwikkelen. Sinds begin 2022 is Bluesky een apart platform. Het sociale medium ziet er ongeveer hetzelfde uit als het huidige X. In juli 2023 behaalde het platform voor het eerst een miljoen gebruikers en vier maanden later werd de grens van twee miljoen bereikt. Bluesky telt op het moment van schrijven zo'n 6,6 miljoen gebruikers.