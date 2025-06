Socialemediaplatform Bluesky heeft 2 miljoen gebruikers

Het socialemediaplatform Bluesky heeft inmiddels 2 miljoen gebruikers. Het platform, dat is opgericht door de voormalige Twitter-ceo Jack Dorsey, had in september nog 1 miljoen gebruikers. Hoeveel dagelijkse actieve gebruikers Bluesky precies heeft, is niet duidelijk.

In een blogbericht schrijft Bluesky dat het donderdag precies een jaar geleden was dat het eerste bericht is geplaatst op het platform. "Nu zijn we een jaar verder en hebben we de twee miljoen gebruikers overschreden", schrijft Bluesky.

Het decentrale socialemediaplatform schrijft ook dat het eind november zijn openbare webinterface beschikbaar wil maken. Dit betekent dat mensen zonder een Bluesky-account berichten kunnen zien en lezen. Momenteel is het alleen nog mogelijk om een account aan te maken via een uitnodiging van een bestaande Bluesky-gebruiker.

Bluesky werd in 2019 opgericht als een divisie binnen Twitter. De afdeling moest een open en gedecentraliseerde standaard ontwikkelen voor sociale media. Begin 2022 begon het los van Twitter te opereren. In het voorjaar van 2023 verschenen de Android- en iOS-versie van Bluesky. Een paar maanden later was de app 1 miljoen keer geïnstalleerd.