Rechter VS zet streep door wetten voor filteren content voor minderjarigen

Een rechter in de Amerikaanse staat Texas heeft op het laatste moment delen van een nieuwe wet tegengehouden die grote sociale netwerken zou verplichten om content te filteren voor minderjarigen. De wet, bekend als de Scope Act, zou op 1 september in werking treden.

De rechter oordeelde dat de vereisten voor het monitoren en filteren van content in de wet een bedreiging vormen voor de vrijheid van meningsuiting online. Dat blijkt uit een rechtbankdocument dat The Verge kon inkijken. De wet zou platforms hebben verplicht om minderjarigen te beschermen tegen ‘schadelijk materiaal’, waaronder content die onder meer zelfmoord of drugsgebruik zou promoten. De rechter wees erop dat vage termen echter teveel ruimte lieten voor selectieve handhaving. Sommige delen van de wet, zoals regels rond leeftijdsverificatie voor websites met volwassen inhoud, zijn niet geschrapt.

Vergelijkbare wetten in Californië, Arkansas, Ohio en Mississippi zijn eerder al deels of volledig tegengehouden. Op federaal niveau wordt nog gewerkt aan de Kids Online Safety Act, die soortgelijke zorgen over censuur oproept.