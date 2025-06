Ontwikkelaars Risk of Rain maken overstap naar Valve

Duncan Drummond en Paul Morse, medeoprichters van Hopoo Games, gaan aan de slag bij Valve. Dat laat het eerstgenoemde bedrijf weten op sociale media. Hopoo Games is de ontwikkelaar van de roguelike-games Risk of Rain en Risk of Rain 2.

Ook een aantal andere ontwikkelaars van de studio stapt over naar Valve. Hopoo Games impliceert op sociale media dat dit niet het definitieve einde betekent voor de studio. Wel wordt de productie van zijn onaangekondigde project, codenaam Snail, stopgezet. Het is nog onduidelijk aan welke titels het team bij Valve gaat werken. De overstap doet denken aan Valves overname van Firewatch-ontwikkelaar Campo Santo in 2018. Het toenmalige project van die studio, In the Valley of the Gods, werd destijds op pauze gezet. Sindsdien is er niets meer over het project gezegd.