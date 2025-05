Valve kondigt thirdpersonheroshooter Deadlock officieel aan

Valve heeft zijn thirdpersonshooter Deadlock officieel aangekondigd via een Steam-pagina. Ook mogen speeltesters vanaf nu beelden van de game delen. Voorheen vroeg Valve deelnemers van de gesloten speeltests om niet publiekelijk over Deadlock te praten.

Op de Steam-pagina van Deadlock wordt vooralsnog weinig informatie over de game gedeeld. Er staat enkel dat het spel zich nog in een vroege ontwikkelingsfase bevindt en dat er veel gebruikgemaakt wordt van tijdelijke art en 'experimentele gameplay'. Valve laat ook weten dat het spel momenteel alleen toegankelijk is voor gebruikers die worden uitgenodigd voor de gesloten speeltests. Iedere deelnemer kan diens vrienden hiervoor uitnodigen, waardoor tienduizenden gebruikers momenteel al toegang hebben tot Deadlock.

De game is al weken speelbaar voor speeltesters, maar Valve vroeg deelnemers om niet openbaar te praten over de game. Lang niet alle testers hielden zich aan deze beperking, waardoor er afgelopen maand al veel beelden van de destijds onaangekondigde game online verschenen. In de Discord van Deadlock laat een Valve-admin weten dat speeltesters vanaf nu officieel hun ervaringen online mogen delen en gameplay van het spel mogen publiceren.

Deadlock is een thirdpersonheroshooter met moba-elementen, waarin spelers in twee teams van zes tegen elkaar vechten op een map die uit vier stroken bestaat. Het doel van de game is om door de verdedigingslinies van de tegenstanders te breken en de vijandelijke Patron, een reusachtige vliegende bol met armen, te vernietigen. Hierbij krijgt elk team hulp van computergestuurde Troopers en kunnen spelers verschillende abilities inzetten en items gebruiken.