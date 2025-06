Europese Pixel 8 Pro en 9 Pro-telefoons kunnen lichaamstemperatuur waarnemen

De Thermometer-app bij Pixel 8 Pro- en 9 Pro-telefoons kan voortaan ook de lichaamstemperatuur meten. De functie was al beschikbaar in de VS, maar is onlangs uitgerold naar een aantal Europese landen, waaronder Nederland en België.

Volgens de Fitbit-supportpagina is de functie alleen beschikbaar bij de Pixel 8 Pro, Pixel 9 Pro en Pixel 9 Pro XL met Android 14. Daarnaast moet de telefoon een actieve sim of e-sim hebben. Om hun temperatuur te meten moeten gebruikers via de Thermometer-app hun voorhoofd scannen. De resultaten kunnen vervolgens worden opgeslagen in de Fitbit-app.

Bij de release van de Temperatuur-app in oktober 2023 kon de sensor alleen gebruikt worden om de temperatuur van voorwerpen te meten, doordat Google destijds nog geen goedkeuring van de Amerikaanse gezondheidsautoriteit FDA had om er lichaamstemperatuur mee te meten. In januari kwam de lichaamsthermometerfunctie beschikbaar in de VS.