Google Pixel Watch 3 krijgt drie jaar software-updates

De Google Pixel Watch 3 krijgt drie jaar lang software-updates. Deze updates kunnen nieuwe functies, bugfixes, upgrades van het besturingssysteem en beveiligingspatches bevatten.

Google schrijft op een ondersteuningspagina dat het ten minste tot oktober 2027 updates voor de Pixel Watch 3 zal voorzien. De Pixel Watch 2 krijgt tot ten minste oktober 2026 updates, terwijl de originele Pixel Watch tot ten minste oktober 2025 updates zal ontvangen.

De Google Pixel Watch 3 werd afgelopen augustus geïntroduceerd. Het digitale klokje is te koop in een 41mm-model en een 45mm-variant. Het apparaat heeft fellere schermen met kleinere bezels dan de vorige generaties. De Google Pixel Watch 2 kwam in de herfst van 2023 op de markt, terwijl de originele Pixel Watch in oktober 2022 te koop werd aangeboden.