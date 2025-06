Google Pixel 9 Pro XL toont scheef camerabeeld bij wissel naar telelens

De Google Pixel 9 Pro XL kan bij het wisselen van het camerabeeld naar de '5x'-telelens een scheef beeld laten zien. Tweakers heeft het probleem gereproduceerd na diverse meldingen op Reddit.

Het lijkt erop dat de software het beeld bij digitale zoom scheef trekt, waarna hij te veel corrigeert bij het rechttrekken van het beeld. De software zelf houdt het op een afwijking van 1 graad, die weg is op het moment dat de gebruiker teruggaat naar de primaire camera. Het effect treedt consistent op.

Reddit-gebruiker lordinarius merkte het als eerste op en meerdere gebruikers hadden hetzelfde euvel waargenomen. Googles supportafdeling is aanwezig in de thread en is zich dus bewust van dit fenomeen. Het is onduidelijk waardoor het komt. Het is bij voorganger Pixel 8 Pro niet te zien. Google heeft nog niet gereageerd op het fenomeen.

Vlnr: beeld bij 2x vergroting van de primaire camera, 5x van de primaire camera en 5x van de telelens