'Pixel 9a wordt 50 euro goedkoper dan Pixel 8a'

De Duitse website WinFuture heeft officiële afbeeldingen en vrijwel alle details van de aankomende Google Pixel 9a gepubliceerde. Het instapmodel uit de Pixel 9-serie krijgt volgens de techwebsite een adviesprijs vanaf 499 euro.

De telefoon wordt volgens WinFuture aangedreven door dezelfde Google Tensor G4-processor als in de reguliere Pixel 9-modellen, gekoppeld aan een Titan M2-chip. Qua geheugen levert Google het toestel met 8GB ram en er zijn varianten met 128GB of 256GB opslag. De smartphone beschikt over een 6,3”-oledscherm met een resolutie van 2424×1080 pixels, een verversingssnelheid van 120Hz en een maximale geclaimde helderheid van 2700cd/m². Het display wordt beschermd door Gorilla Glass 3.

De Pixel 9a gebruikt verder een tweeledig camerasysteem. De hoofdcamera heeft een 48-megapixelsensor met optische beeldstabilisatie, terwijl de ultragroothoekcamera 13 megapixels telt. Aan de voorkant zit nog een 13-megapixel selfiecamera. Op officiële marketingbeelden van de Pixel 9a, die ook door WinFuture zijn gepubliceerd, valt te zien dat het toestel een ander ontwerp krijgt dan de 'gewone' Pixel 9-serie. De smartphone krijgt bijvoorbeeld geen uitstekende camerabalk. In plaats daarvan zitten de camerasensors in de behuizing van het toestel geïntegreerd.

De telefoon krijgt verder een accucapaciteit van 5100mAh, zo zegt WinFuture. Draadloos opladen behoort ook tot de mogelijkheden. De Pixel 9a draait op Android 15 en krijgt volgens de uitgelekte informatie zeven jaar besturingssysteem- en beveiligingsupdates. De versie met 128GB opslag kost volgens de Duitse techwebsite, 499 euro, die met 256GB moet 599 euro gaan kosten.

Officiële beelden van de Google Pixel 9a. Bron: WinFuture