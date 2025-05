Gerucht: Google wil Pixel 9a in maart volgend jaar uitbrengen

Google zou de Pixel 9a in maart volgend jaar willen uitbrengen, zo claimt Android Headlines. De site heeft veel specificaties van de telefoon op een rij gezet. Zo zou de telefoon ten opzichte van zijn voorganger een grotere accu hebben.

De Pixel 9a zou een 6,3"-oledscherm hebben met een maximale verversingssnelheid van 120Hz, meldt Android Headlines. Dat is iets groter dan het 6,1"-scherm van de Pixel 8a. Net als de Pixel 9-telefoons zal het toestel draaien op een Tensor G4-soc van Google zelf met 8GB geheugen en 128GB of 256GB aan opslag.

De telefoon meet volgens het gerucht 154,7x73,3x8,9mm en weegt 186g. In die behuizing zit een 5000mAh-accu, die met 18W te laden is. Er is geen ondersteuning voor snelladen of snel draadloos laden: bedraad gaat het met 18W, draadloos met 7,5W. De prijs zou ongewijzigd zijn op 499 dollar en dat vertaalde zich bij de Pixel 8a in een prijs van 549 euro in Nederland en België. Eerder deze maand kwamen al renders van de telefoon naar buiten.

Update, 12.49 uur - Dit artikel was zo te lezen dat het leek alsof de Pixel 9a geen draadloos laden ondersteunt, maar dat is niet het geval. De 9a zou draadloos kunnen laden, maar op lage snelheid.