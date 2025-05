Samengevat De Google Pixel 8a is een uitstekende smartphone waarvan de specificaties en functies dicht bij die van de Pixel 8 liggen. Hierdoor zou je voor deze goedkopere versie kunnen gaan en op papier een midrangetelefoon hebben die net zo krachtig is als zijn grote broer. Er zijn uiteraard wel dingen waarop is bezuinigd. Zo zijn de camera’s iets minder dan die van de Pixel 8, maar het scheelt niet veel. De achterkant van de behuizing is van plastic, maar desondanks voelt de telefoon luxe aan. De Pixel 8a is net als zijn voorganger waterdicht (IP67). Daarnaast heeft de telefoon dezelfde Tensor 3-soc als de Pixel 8, hoewel deze minder goed is gekoeld en sneller throttelt, wat in sommige situaties lagere prestaties oplevert. Er zijn ook wat vlakken waarop de budgettelefoon zijn grote broer voorbijstreeft. Zo is het scherm feller en gaat de accu langer mee. Het laden gaat even traag als bij zijn voorgangers en trager dan bij de Pixel 8. Wat software betreft is de Pixel 8a gelijk aan de 8. Alle toeters en bellen, inclusief AI-functies, zijn te gebruiken en de ondersteuning van zeven jaar is ook van toepassing op deze midrangesmartphone. Pluspunten Goede camera’s

De Google Pixel 8a is alweer de zesde iteratie uit de a-serie Pixel-telefoons. Google zette deze reeks op de markt met het doel mensen met een kleiner budget kennis te laten maken met een toestel van Google. Door de jaren heen kwam de a-serie steeds dichter bij de normale Pixels te liggen. De goedkopere telefoons kregen dezelfde processor, evenveel geheugen, nagenoeg dezelfde camera’s en dezelfde software-ervaring.

Het is de bedoeling dat je deze goedkopere telefoons voor honderden euro’s minder koopt dan de vlaggenschipversies en toch iets in handen hebt dat bijna net zo goed is als de dure toestellen. In de praktijk pakt dat soms anders uit, ook nu. De Pixel 8a kost op het moment van schrijven 550 euro, terwijl de Pixel 8, die bij introductie 800 euro kostte, inmiddels gezakt is naar ongeveer 600 euro en dus maar vijf tientjes duurder is. En hoewel de Pixel 8 en 8a op veel gebieden gelijk zijn, blijft de 8a een budgetversie van de Pixel 8, waarbij op sommige punten bezuinigd is.

Nu is de vraag of je voor die 50 euro meer niet gewoon de normale Pixel 8 moet halen met alle toeters en bellen of dat je juist 50 euro in je zak kunt houden om voor een toestel te gaan dat bijna even goed is. De Pixel 8a heeft namelijk dezelfde soc als de Pixel 8, evenveel geheugen, een camera met een hogere resolutie van 64 in plaats van 50 megapixel, dezelfde schermresolutie en evenveel opslag. Daarnaast kun je nog kijken of je een gelijk geprijsd ouder vlaggenschip kunt halen. De Samsung Galaxy S23 is op dit moment even duur en kan dankzij de Qualcomm Snapdragon 8 gen 2 op sommige punten de Pixels achter zich laten. Wij hebben het allemaal uitgezocht en het resultaat lees je in deze review.

Software

Net als zijn grote broer is de Google Pixel 8a voorzien van Android 14. Aan de buitenkant is er geen verschil te zien met het Android dat op de Pixel 8 draait. Alle functies die op de duurdere smartphone te vinden zijn, zitten ook op de 8a, ook alle AI-functies. Waar Samsung op dat gebied duidelijk onderscheid maakt tussen de midrangetoestellen in de A-serie en de high-end smartphones in de S-serie, is het bij de Pixel 8 en 8a vooral op hardwaregebied dat er op bepaalde componenten is bezuinigd. Het genereren van AI-wallpapers, de magische gum bij het fotobewerken, verplaatsen van objecten of 'Circle to search' zijn ook allemaal mogelijk op de 8a. Zelfs Gemini Nano, de on-device AI die in eerste instantie alleen voor vlaggenschepen is weggelegd, komt naar de 8a.

Dat geldt ook voor software-updates. Samsung geeft zijn goedkopere toestellen vijf jaar updates en de vlaggenschepen zeven. Google voorziet zowel de Pixel 8 als de 8a van zeven jaar updates. De S23 wordt overigens nog wel vijf jaar ondersteund, omdat Samsung deze maatregel pas bij de S24-serie heeft geïntroduceerd. De Pixel 8a is in elk geval tot 2031 te gebruiken totdat Google de stekker eruit trekt. Daarna zou je de softwarematige levensduur nog verder kunnen verlengen door met customroms aan de slag te gaan. Google doet niet moeilijk wat het ontgrendelen van de bootloader betreft, waardoor het installeren van een customrom makkelijk is. Sterker nog, Google is zo makkelijk op dat gebied dat de Pixels de makkelijkste telefoons zijn om te gebruiken met Googlevrije versies van Android. Denk daarbij aan GrapheneOS of /e/. Op dit moment is er nog geen customrom beschikbaar voor de Pixel 8a, maar Google en de community kennende, komt daar snel verandering in.

De rest van de functies, waaronder de magische gum, het verplaatsen van objecten en het genereren van wallpapers, hebben we al uitgebreid besproken in onze Pixel 8- en Pixel 8 Pro-review, en voor meer informatie verwijzen wij je dan ook naar dat artikel.