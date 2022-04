Nederlandse verkopers zijn vanaf 27 april verplicht software-updates te leveren

Nederlandse verkopers moeten vanaf 27 april software-updates leveren voor apparaten en software als games en apps. Hoelang verkopers dit moeten doen, hangt af van het product. De verplichting is onderdeel van een EU-richtlijn die nu is geïmplementeerd als Nederlandse wet.

De verplichting voor software-updates geldt voor slimme apparaten als smart-tv's, smartwatches, printers, camera's en babyfoons, evenals voor 'bijvoorbeeld games of apps en voor streamingdiensten'. De overheid spreekt ook nadrukkelijk over beveiligingsupdates.

Er wordt niet gesproken over concrete jaartallen. Dit is bewust; hoelang verkopers updates moeten geven, is 'geregeld op basis van proportionaliteit'. Een koper van een slimme wasmachine mag langer updates verwachten dan een koper van een smartphonegame, is het idee. De ACM is de verantwoordelijke toezichthouder voor de nieuwe wet.

Naast het updatebeleid berust de bewijslast vanaf woensdag langer bij de verkoper als een consument met een defect product komt. Tot woensdag 27 april moeten verkopers binnen de eerste zes maanden aantonen dat het product in orde was toen het aan de koper werd geleverd; vanaf woensdag 27 april is dit een jaar.

In februari nam de Tweede Kamer de wet al aan, nadat deze eind 2019 was ingediend. Op 19 april ging de Eerste Kamer akkoord. Daarbij stemden de PVV, FVD en Fractie-Frentop tegen.