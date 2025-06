KPN introduceert sim-only voor kinderen tot 13 en tieners tot 18 jaar

KPN komt met twee nieuwe sim-onlyabonnementen voor kinderen en tieners: KPN Kids Sim en KPN Teens Sim. Momenteel kost Kids Sim 8,50 euro per maand voor 1GB en Teen Sim is verkrijgbaar vanaf 12,50 euro per maand voor 10GB of een oneindig dataverbruik.

Beide abonnementen bieden ouders inzicht in het dataverbruik van hun kinderen, schrijft KPN. Bij het Kids Sim-abonnement kan het kind zelf geen extra bundels of extra opties, zoals Spotify, aanzetten of 0900-nummers bellen. Ouders kunnen onbeperkt bellen en sms'en met hun kinderen en zo nodig MB's delen.

Bij het Teens Sim-abonnement kunnen jongeren ook geen 0900-nummers bellen en geen aankopen doen via de mobiele factuur. Daarnaast is het mogelijk om vooraf blokkades in te stellen. Mobiele klanten die hun abonnement uitbreiden met Kids Sim of Teen Sim, krijgen verder de ChatLicense-app tot hun beschikking, die kinderen en jongeren moet leren om 'hun smartphone op een slimme en veilige manier te gebruiken'.