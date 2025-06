GlobalWafers breidt fabrieken in Denemarken en Italië uit

De Taiwanese waferproducent GlobalWafers is van plan om zijn fabrieken in zes landen uit te breiden, waaronder Denemarken en Italië. De fabrikant wil met de uitbreiding 'de prijsstijging van chipmaterialen voor zijn'.

Het gaat om twee fabrieken in de VS, een fabriek in Denemarken en een in Italië, schrijft Bloomberg. In welke landen er verder fabrieken worden uitgebreid, is nog niet bekend. Ceo Doris Hsu zegt tegen het persbureau dat er 'niet alleen in de VS, maar ook in andere landen speciale tarieven gaan gelden'. De topvrouw wijst erop dat 'geopolitiek de manier waarop bedrijven zakendoen verandert'.

Hsu verklaart dat deze potentiële tarieven vermeden kunnen worden door over te schakelen op lokale productie. Daarnaast kan de fabrikant in de landen waar zijn fabrieken staan in aanmerking komen voor subsidies die lokale productie aanmoedigen. Zo kreeg GlobalWafers dit jaar een subsidie ​​van 103 miljoen euro van de Europese Commissie en de Italiaanse overheid om een waferfabriek te bouwen bij de Italiaanse stad Novara.

De mislukte overname van de Duitse waferfabrikant Siltronic AG in 2022 speelt ook een rol. De fusie ging uiteindelijk niet door doordat meerdere Duitse instanties niet op tijd groen licht hadden gegeven voor de deal, schreef Reuters destijds. Vóór het bod op Siltronic kwam meer dan 80 procent van de groei van GlobalWafers voort uit fusies en overnames, aldus Hsu.