NXP en Taiwanese fabrikant VIS gaan samenwerken aan fab voor 300mm-wafers

Het Nederlandse NXP Semiconductors gaat samen met Vanguard International Semiconductors of VIS een joint venture oprichten om een 300mm-waferfabriek in Singapore te bouwen. De wafers worden gebruikt voor chips voor de autofabrikanten en de industrie.

NXP en VIS richten een nieuwe joint venture op voor dat doel. Die heet VisionPower Semiconductor Manufacturing Company Pte Ltd., afgekort VSMC. De naam is niet helemaal toevallig, want VIS was ooit een onderdeel van het Taiwanese TSMC. VSMC is ook van plan de technologie te licenseren van TSMC. De nieuwe joint venture moet halfgeleiderwafers maken van 300mm waarmee uiteindelijk chips van tussen de 130nm en 40nm kunnen worden gemaakt, schrijven de bedrijven.

De chips die daaruit komen, zullen voornamelijk geschikt zijn voor de auto-industrie en andere industriële toepassingen. De joint venture begint in de tweede helft van dit jaar met de bouw van de waferfabriek. De eerste producten moeten in 2027 worden geleverd. Uiteindelijk werkt VSMC toe naar een maandelijkse productie van 55.000 wafers van 300mm in 2029. NXP draagt 1,47 miljard euro bij aan de bouw, VIS legt 2,2 miljard euro in.