G.Skill GA800-koeler heeft scherm aan voorkant voor in glazen frontpanelcases

G.Skill heeft samen met componentenfabrikant Tcomas een cpu-waterkoeler gemaakt met twee schermen. Er zit een kleiner scherm op dat naar voren is gericht, zodat direct vanuit de voorkant van een glazen behuizing de status te zien is. Ook zijn de fans los te koppelen.

Tweakers zag de GA800-aio-koeler op de Computex. De koeler valt op vanwege zijn tweede display dat na de installatie vanuit de voorkant te zien is. Op het hoofddisplay is informatie te zien over de temperatuur van de cpu of bijvoorbeeld de snelheid waarop de fans draaien, zoals dat bij veel cpu-koelers te zien is. De GA800 heeft daarnaast nog een kleiner display waarop gebruikers de temperatuur of een andere status kunnen zien.

Doordat het display aan die kant zit, is het in sommige behuizingen makkelijker om de status in één oogopslag af te lezen. Tijdens de Computex werden steeds meer behuizingen gepresenteerd met niet alleen glazen zijpanelen, maar ook met glazen voorpanelen. In dergelijke behuizingen is het mogelijk om de GA800-koeler af te lezen.

Ook de fans van de GA800 zijn opvallend. Die zijn via pogopins op de radiator aan te sluiten en staan niet met elkaar in verbinding. De radiator doet de stroomtoevoer en regelt bijvoorbeeld de aansturing van de rgb-verlichting of zorgt voor de pulsbreedtemodulatie.

De GF40-fan is 120x120x30mm en heeft snelheden van 3000rpm. Het apparaat levert een maximale airflow van 85,26cfm en produceert 47,96dB aan geluid. De prijzen en beschikbaarheid zijn nog niet bekend.