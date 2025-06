Cooler Master toont nieuwe lucht- en waterkoelers met onder andere lcd's

Cooler Master heeft tijdens de Computex meerdere nieuwe lucht- en waterkoelers voor cpu's getoond. Het gaat onder andere om een aantal nieuwe MasterLiquid-pompen en een premiummodel van de Mobius-serie met dikkere bladen en beter pwm-beheer.

Cooler Master toont in de MasterLiquid-serie onder andere de X-Core. Dat is een aio-waterkoeler die modulair is opgebouwd. De bovenkant van de pomp kan worden vervangen door bijvoorbeeld een module met een lcd of een extra voltage regulator-module. Cooler Master toont de aio-koeler, die drie fans heeft, op de Computex-beurs en laat daarbij ook enkele van die modules zien, zoals een gespiegelde bovenkant of eentje met meerdere leds erop die kunnen worden geprogrammeerd. Welke modules er precies uitkomen of met welke externe componenten die compatibel zijn, is niet bekend, maar Cooler Master noemt in ieder geval naast de lcd's ook vrm-koeling.

Een andere koeler in de MasterLiquid-serie is de Harmony, een ander topmodel met daarin wat Cooler Master de 'elfde generatie pomp' noemt. Specificaties over die pomp ontbreken, maar er zitten in ieder geval twee verticale rgb-strips op de pomp. Verder zitten er twee 40mm-vrm-fans op de koeler. Die zijn 5mm dik en kunnen zo worden bestuurd dat de luchtstroom kan veranderen.

Het bedrijf heeft verder een prototype getoond van een koeler die het de Mirage II noemt. Die heeft een pomp waarbij de bovenkant open is zodat het stromende water goed te zien is. Cooler Master laat ook een nieuwer ontwerp zien voor de 360 Ion, maar dat product in de premiumcategorie van waterkoelers is niet helemaal nieuw. Cooler Master toonde de Masterliquid 360 Ion al tijdens de CES-beurs, maar zegt dat het nu een definitiever design heeft van de koeler.

Mobius

Cooler Master komt verder met een betere versie van de Mobius-fan. De Mobius 120 XT heeft dikkere ventilatorbladen en een driefasenaandrijving die volgens het bedrijf nauwkeuriger kan worden aangestuurd via pulse width modulation. De fans hebben ook een magnetische aansluiting zodat ze met alleen een enkele kabel aan een aansluitende fan te hoeven worden gekoppeld, in plaats van dat gebruikers een aparte aansluiting naar hun moederbord moeten trekken.

Het bedrijf toont ook een nieuwe SickleFlow Edge 360 RGB. Dat is een frame voor twee of drie 120mm-fans, waarbij slechts vier schroeven in de hoeken nodig zijn om de het frame aan de behuizing te bevestigen in plaats van de normale twaalf schroeven. Er komt ook een duurdere variant van uit, de Mobius 360, die van aluminium is gemaakt en steviger is. Hoewel Cooler Master zegt dat de SickleFlow de goedkopere variant is, noemt het bedrijf nog geen prijzen.

Ventus-luchtkoeler

Naast waterkoelers toont Cooler Master op de beurs ook nog een nieuwe luchtkoeler, de 612 Ventus. Die heeft twee Mobius-fans van 120mm en de koeler kan in hoogte worden versteld naar 45mm zodat er meer ruimte is voor hogere geheugenmodules. Verder is de koeler makkelijker te installeren doordat er geen clips nodig zijn, maar de fans kunnen direct van bovenaf in het apparaat worden geschoven.