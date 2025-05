G.Skill introduceert DDR5-6000-geheugenset met laagste latency tot nu toe

G.Skill heeft een DDR5-6000-geheugenset geïntroduceerd met de laagste cas-latency tot nu toe. De set heeft een CL van 28. Voorheen was CL30 de laagste cas-latency die beschikbaar was op DDR5-6000-kits.

De DDR5-6000 CL28-36-36-96 geheugenset wordt uitgebracht in 2x16GB- en 2x32GB-kitcapaciteiten. Dat laat G.Skill weten in een persbericht. Daarnaast introduceerde het merk de DDR5-6000 CL28-38-38-96-kitcapaciteiten, beschikbaar in 2x24GB en 2x48GB. Beide sets maken deel uit van de nieuwe Trident Z5 Royal Neo-serie en zijn ontworpen voor compatibele AMD AM5-platforms. Deze nieuwe geheugensets ondersteunen AMD EXPO-technologie, wat eenvoudig overklokken via het bios mogelijk maakt. De wereldwijde beschikbaarheid van deze nieuwe specificatie via G.Skill-distributiepartners wordt verwacht vanaf augustus 2024.

Voorheen was CL30 de laagste latency die beschikbaar was op DDR5-6000-kits. Cas-latency is de vertraging tussen het moment dat het geheugen een opdracht krijgt om data te lezen en het moment dat die data beschikbaar is. Een lagere CL-waarde betekent betere prestaties, doordat het geheugen sneller reageert op opdrachten.