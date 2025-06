G.Skill brengt volgende week goud- en zilverkleurige Trident Z5 Royals uit

G.Skill begint volgende week met de verkoop van de Trident Z5 Royal-geheugenmodules. Het bedrijf teasede die vorig jaar al op de Computex. Het gaat om DDR5-8400-modules met zilver- en goudkleurige bedekking die uitkomen in kits van maximaal 96GB.

G.Skill zegt in een video en een persbericht dat het de Trident Z5 Royal 'eind mei' beschikbaar stelt via verkopers. Dat valt samen met de Computex-beurs, waarmee de geheugenmodules zeker een jaar na de eerste teasers in de winkel komen. G.Skill toonde de modules vorig jaar al. Veel details erover ontbreken overigens nog. Het voornaamste verkoopargument is dat de modellen een spiegelende heatspreadlaag bevatten van goud en zilver. Ook zit er een rgb-strip over de lengte van de module. Het gaat om dezelfde vorm van bedekking als eerdere Trident Z Royal-modellen hadden. G.Skill bracht daarvan eerder ook DDR4-modellen uit.

G.Skill bracht eind oktober al sticks uit met 8400 megatransfers per seconde. In dit geval lijkt het om dezelfde sticks te gaan, maar met een andere coating, al is dat niet zeker. Verder hebben de modules een timing van CL40 en komen ze in kits van twee keer 24GB tot maximaal twee keer 48GB uit. Wat de modules gaan kosten, is nog niet bekend.