Belgisch Kamerlid Liekens is 'maandenlang bespioneerd via haar apparaten'

Open VLD-Kamerlid Goedele Liekens is naar eigen zeggen 'maandenlang bespioneerd'. De politicus schrijft in een bericht op socialemediaplatform X dat ze onder meer 'plots geen toegang meer had tot haar Dropbox'.

Liekens schrijft dat er malware werd geïnstalleerd via een nepmail van Vlaams Belang-parlementslid Steven Creyelman. De mail is echter niet verzonden door Creyelman zelf. Het Kamerlid zegt dat 'al haar bestanden, berichten en teksten van al haar apparaten' zijn gedeeld met een onbekende persoon. Dat komt doordat de hacker toegang had gekregen tot haar Dropbox-account.

"Het zit echt overal: op je laptop, je iPad, je telefoon, zelfs op mijn desktop hier thuis. Ict-specialisten zijn hier twee dagen bezig geweest om alles schoon te maken. Zelfs de harde schijf van mijn desktop moest eruit", zegt de politicus bij het radioprogramma De Ochtend.

Verder zegt Liekens zich zorgen te maken dat 'de ict-dienst van de Kamer niet goed is voorbereid op een cyberaanval'. "Hun reactie was: 'Ah oei, erg. We koppelen je mailadres af en we zorgen dat je niet meer op de wifi kunt.' Maar soms heb je toch wat extra steun nodig", zegt het Kamerlid. Ze wijst erop dat het haar bijvoorbeeld niet meer lukte om haar Dropbox-account te vergrendelen, doordat de hacker haar de toegang tot het account heeft ontzegd.

"De Kamer leeft nog in de vorige eeuw. In de commissies komen mensen onze koffie uitschenken; dat kunnen we echt wel zelf. Misschien moeten we eerst zorgen dat onze computers goed beveiligd zijn", aldus Liekens.