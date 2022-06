België ziet aantal phishingmeldingen bijna verdubbelen naar 280.000 per maand

Het aantal Belgische meldingen van onlineoplichtingen via phishing steeg in mei tot 282.392. In mei 2019 werden er nog 149.000 meldingen van phishingpogingen gedaan. Dit jaar zijn er daarnaast ruim 800 url's geblokkeerd die voor phishing werden gebruikt.

Het gaat volgens DataNews om phishingpogingen die via het verdacht@safeonweb.be-mailadres zijn gemeld. Safeonweb is een website van de Belgische overheid, die Belgen moet helpen met hun internetveiligheid. De phishingcijfers zijn verzameld door het Centrum voor Cybersecurity België.

Niet alleen mei was een recordperiode; in de eerste vijf maanden van 2020 zijn er al meer dan twee keer zoveel meldingen gedaan als in dezelfde periode van 2019. Het gaat in 2020 om 1.280.000 meldingen, een jaar geleden waren er nog maar 620.000 meldingen. Over heel 2019 waren er 1.700.000 meldingen, in 2018 waren het er 648.000.

Er worden niet alleen meer pogingen gemeld. Volgens Kamerlid Steven Matheï van CD&V worden er ook daadwerkelijk meer slachtoffers gemaakt. Hij verwijst daarom naar de safeonweb.be-site voor tips en zegt dat internetcriminelen vaak inspelen op angst, 'ook in deze coronatijden'. In Nederland stijgt het aantal phishingmeldingen eveneens.