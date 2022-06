'Russen stalen Britse overheidsdocumenten door phishingmail naar minister'

Russische hackers zouden hebben ingebroken op het persoonlijke e-mailaccount van de voormalige Britse minister Liam Fox door een spearphishingmail naar hem te sturen. Vermoedelijk klikte Fox in deze mail op een geïnfecteerd bestand. Met de toegang stalen de Russen overheidsdocumenten.

De voormalige minister voor Internationale Handel gebruikte volgens The Guardian zijn persoonlijke e-mailaccount voor overheidscommunicatie. Waarom en welke mail-provider hij gebruikte, is niet duidelijk. Als minister was Fox in contact met de Amerikaanse regering, om een nieuw handelsverdrag met de Verenigde Staten af te sluiten.

Anonieme bronnen binnen de Britse overheid zeggen tegen de krant dat Fox het slachtoffer was van een spearphishingaanval. Dit is een gerichte aanval op een bepaald doelwit, waarbij de criminelen ogenschijnlijk legitieme e-mails versturen. Vermoedelijk stuurden ze hierbij een geïnfecteerd bestand mee, waar Fox op klikte. De hackers wisten zo tussen 12 juli en 21 oktober vorig jaar meermaals in te breken op het mailaccount van Fox. Fox was tot 24 juli 2019 minister in de Britse regering.

Tijdens de aanval stalen de hackers geheime overheidsdocumenten. Daaronder valt een dossier rondom de Britse gezondheidsdienst NHS. Volgens dit dossier zou de Britse overheid onder leiding van Boris Johnson bereid zijn bepaalde delen van de NHS 'open te stellen' voor de Amerikaanse markt. Via de NHS kunnen Britse inwoners gratis gezondheidszorg krijgen. Commercialisering van dit stelsel is politiek gevoelig in het land. Johnson sprak voorheen tegen dat dit stelsel 'te koop' was.

Deze documenten werden in oktober vorig jaar op Reddit geplaatst door de gebruiker Gregoratior. Later verbande Reddit dit account van het platform. Reddit linkt het account aan de Russische cyberoperatie Secondary Infektion, een organisatie die verbanden zou hebben met de Russische overheid. Het is niet duidelijk of Secondary Infektion ook achter de aanval op Fox zat. De Britse overheid wil niet bevestigen hoe de documenten werden gelekt, alleen dat het voorval door politiediensten wordt onderzocht.