Amerikaanse jury bevindt Russische hacker schuldig aan hacks LinkedIn en Dropbox

Een Amerikaanse rechtbank heeft de Rus Jevgeni Nikulin schuldig bevonden aan de hacks op LinkedIn en Dropbox in 2012, waarbij respectievelijk de gegevens van 117 miljoen en 69 miljoen gebruikers op straat kwamen te liggen.

De Rus is ook schuldig bevonden aan het verkopen van Formspring-data. Dat bedrijf werd ook in 2012 gehackt, met als resultaat de diefstal van de data van 420.000 gebruikers. De Rus werd in 2016 gearresteerd in de Tsjechische Republiek, waarna een getouwtrek tussen Rusland en de VS ontstond: beide landen wilden hem uitgeleverd hebben. Rusland trok aan het kortste eind.

Een straf is nog niet bepaald; die volgt op 29 september. Per geval van diefstal van inloggegevens kan hij tien jaar gevangenisstraf krijgen. Voor het installeren van malware op andermans computers kan hij vijf jaar per geval krijgen en voor identiteitsdiefstal krijgt hij twee jaar. Dat schrijft Bloomberg.

De Rus bood de LinkedIn-gegevens aan voor 5 bitcoin, toentertijd ongeveer 2000 euro. Hoeveel gevraagd werd voor de Dropbox-database, is niet bekend. Dropbox werd overigens binnengedrongen aan de hand van een hergebruikt wachtwoord van een medewerker, dat voorkwam in de uitgelekte gegevens van LinkedIn. De hacks vonden plaats in 2012, maar kwamen pas in 2016 aan het licht.