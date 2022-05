Ubisofts Chief creative officer en twee andere kopstukken leggen functie neer

Bij het Franse Ubisoft zijn de chief creative officer, de global head of hr en de managing director of Canadian studios per direct opgestapt. De eerste van die drie, Serge Hascoët, wordt omschreven als 'de man die de leiding heeft over alle Ubisoft-games'.

De drie vertrekken naar aanleiding van 'recente aantijgingen en beschuldigingen van wangedrag', laat Ubisoft weten. Het hr-kopstuk in kwestie is Cécile Cornet en het hoofd Canadese studio's is Yannis Mallat. Van Cornet van hr wordt overigens alleen gezegd dat ze uit haar rol stapt, maar niet nadrukkelijk dat ze het bedrijf verlaat. Voor de andere twee geldt dat wel.

In de tussentijd neemt Yves Guillemot, ceo en mede-oprichter van Ubisoft, de rol van chief creative officer over van Hascoët. "Gedurende deze periode zal meneer Guillemot persoonlijk de manier waarop de creatieve teams samenwerken, reviseren". Verder stelt de uitgever dat het bedrijf 'niet voldaan heeft aan zijn plicht om een veilige en open werkplek voor zijn werknemers te creëren'. Afsluitend stelt Guillemot dat hij verwacht dat de leiders binnen het bedrijf hun teams 'uiterst respectvol' beheren.

Over de aantijgingen treedt Ubisoft niet in detail. Ars Technica heeft echter berichtgeving vanuit meerdere bronnen verzameld en samengevat. Daar wordt gesproken over veel gevallen van seksuele intimidatie jegens vrouwelijke collega's.

Jason Schreier, jarenlang Kotaku-verslaggever en nu voor Bloomberg, stelt op Twitter dat hij voor dit verhaal met 'tig' huidige en voormalige Ubisoft-medewerkers heeft gesproken en 'in de nabije toekomst' met een verhaal komt. Eind vorige maand werden twee kopstukken op non-actief gezet naar aanleiding van soortgelijke aantijgingen. Of Ubi-ceo Guillemot op de hoogte was van deze praktijken voordat de beschuldigingen naar buiten kwamen, is niet bekend.