Far Cry 6 met Breaking Bad-acteur Giancarlo Esposito verschijnt in februari 2021

Far Cry 6 is in de PlayStation Store verschenen, nog voordat de game is aangekondigd. Uit de omschrijving en coverart blijkt dat Giancarlo Esposito een hoofdrol speelt. Die acteur is bekend van Breaking Bad en The Mandalorian. De game komt uit op 18 februari.

Verschillende gebruikers op Twitter tonen foto's en screenshots van de Far Cry 6-vermelding in de PlayStation Store. Op de cover van het spel is Giancarlo Esposito te zien, hij suggereerde vorige week al dat hij bezig was met een gameproject. De acteur speelt Gus Fring in Breaking Bad en Better Call Saul, in Star Wars-serie The Mandalorian vertolkt hij de rol van Moff Gideon.

Volgens de omschrijving speelt Far Cry 6 zich af op Yara, een tropisch paradijs waar de tijd stil heeft gestaan. Het spel gaat over dictator Anton Castillo en zijn zoon Diego. Hun meedogenloze onderdrukking resulteert in een volksopstand. Esposito speelt vermoedelijk de rol van de dictator.

Spelers nemen de rol aan van Dani Rojas, een local die de strijd aangaat met het regime. De spelwereld bevat jungles, stranden en een grote stad. Het is de grootste spelwereld tot nu toe in een Far Cry-game. De game bevat voertuigen en huurlingen die ingezet kunnen worden in de strijd.

De game is speelbaar op de PlayStation 4 en PlayStation 5. Gamers die de PS4-versie kopen, kunnen de digitale versie gratis upgraden naar de PS5-versie. In hoeverre de twee versies grafisch van elkaar verschillen, is nog niet bekend. Het ligt voor de hand dat de game ook uitkomt voor Xbox-consoles en de pc, net als vorige Far Cry-games.

Ubisoft houdt zondagavond 21:00 uur zijn Forward-evenement, waarop het games gaat tonen. Waarschijnlijk wordt Far Cry 6 dan officieel aangekondigd. Ubisoft zal dan ook gameplay tonen van Watch_Dogs: Legion en Assassin's Creed Valhalla. Wie het evenement via uPlay bekijkt, kan een gratis exemplaar van Watch_Dogs 2 claimen.

Foto's via Alex Richards op Twitter