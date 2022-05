Ethiopië is al elf dagen vrijwel afgesloten van internet

Ethiopië is vrijdag de elfde dag met flink beperkte internettoegang in gegaan. Het Ethiopische regime besloot 30 juni het internet te blokkeren nadat een populaire zanger en activist in het land werd doodgeschoten.

Volgens statistieken van Netblocks, dat internetblokkades wereldwijd monitort, is de connectiviteit in Ethiopië sinds 30 juni gestaag verbeterd, maar ligt deze na elf dagen nog altijd onder de 20 procent. Er zijn van de andere kant ook berichten dat de overheid de blokkade vrijdag heeft opgeheven.

De blokkade werd ingesteld nadat op 29 juni de populaire zanger Haacaaluu Hundeessaa werd neergeschoten in Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië. Daarop zouden onlusten en demonstraties tegen de Ethiopische minister-president Abiy Ahmed zijn uitgebroken, maar door de internetblokkade waren berichten hierover volgens Amnesty International moeilijk te verifiëren.

Volgens Access Now is het zeker de vijftiende keer dat de overheid in Ethiopië internet afsluit. Onlangs zou internet in de regio van de etnische bevolkingsgroep Oromo geblokkeerd zijn. Ook Hundeessaa behoorde tot deze groep. Hij kwam op voor de rechten van de Oromo.