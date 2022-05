Half uur aan gameplaybeelden van Assassin's Creed Valhalla lekt uit

Op YouTube en andere videostreamingsites zijn gameplaybeelden van Assassin's Creed Valhalla te zien. Het gaat om een half uur aan videomateriaal. Ubisoft probeert de beelden offline te halen; de uitgever wil de gameplay komende zondag zelf onthullen.

Zondag verschenen de beelden op YouTube. Na take-downverzoeken van Ubisoft zijn diverse video's weggehaald, maar een reddit-gebruiker heeft de beelden op Streamable gezet, waar ze nog te zien zijn in lage kwaliteit. De beelden tonen een work in progress-versie van het spel. Vermoedelijk gaat het om een versie die getoond is aan journalisten.

De getoonde openwereld-gameplay lijkt op die van Assassin's Creed Odyssey. Ook toont de video conversaties en gameplay op zee. Een reddit-gebruiker merkt op dat de architectuur in het spel niet historisch correct is. De game speelt zich af in het vikingtijdperk, maar in het spel zitten ook bouwwerken zoals kastelen die in werkelijkheid pas honderden jaren na dat tijdperk gebouwd werden.

In de video is te zien hoe hoofdpersonage Eivor met medestanders de poort van een kasteel doorbreekt met een stormram. Ook komt de skill tree aan bod, die zo is ontworpen dat hij op de nachtelijke sterrenhemel lijkt.

Ubisoft kondigde Assassin's Creed Valhalla eind april aan. De game komt eind dit jaar uit voor de pc en consoles. De uitgever heeft enkele trailers getoond, maar nog geen echte gameplaybeelden laten zien. Op zondag 12 juli houdt Ubisoft zijn Forward-evenement. Vermoedelijk toont het bedrijf daar zelf gameplaybeelden van de nieuwe Assassin's Creed-game. Het evenement is te volgen via een livestream vanaf 21:00 uur.