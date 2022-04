Ubisoft brengt Assassin's Creed Valhalla uit op 10 november

Assassin's Creed Valhalla verschijnt op 10 november. Dat is een week eerder dan Ubisoft eerder meldde. Op die dag verschijnen ook de Xbox Series X en S. De game draait op de Xbox Series X in 4k-resolutie met 60fps. De pc- en PS4-versies verschijnen dezelfde dag.

Volgens Ubisoft maakt Assassin's Creed Valhalla optimaal gebruik van de nieuwe hardware van de Xbox Series-consoles. De game gebruikt geen raytracing, maar combineert op de Series X wel een hoge resolutie met een framerate van 60fps. Op welke resolutie en framerate de game draait op de Series S is nog niet bekend. Microsoft heeft die console ontwikkeld met als doelstelling om games in 1440p bij 60fps te draaien.

Ubisoft meldt ook dat Assassin's Creed Valhalla voor de PlayStation 5 uitkomt op het moment dat die console beschikbaar is. Sony heeft de verschijningsdatum van de PS5 nog niet bekendgemaakt, maar zo is op te maken dat die console in ieder geval niet voor 10 november verschijnt. Ubisoft rekent geen meerprijs voor next-genversies van de game. Wie het spel koopt voor de PS4 of Xbox One, krijgt gratis een update naar de next-genversie bij aanschaf van een nieuwe console.

Assassin's Creed Valhalla verschijnt ook voor de pc, via de Epic Games Store en de Ubisoft Store. De game komt ook uit via Google Stadia en is vanaf 10 november eveneens voor de PlayStation 4 beschikbaar. De game is ook onderdeel van Ubisofts abonnement Uplay+.

Ubisoft noemt Watch Dogs Legion ook als een van zijn launchgames voor de Xbox Series X en S. Die game komt al uit op 29 oktober. Op de next-genconsoles maakt dat spel gebruik van raytracing voor reflecties. De verschijningsdatum voor die game was eerder al bekendgemaakt.

Tweakers publiceerde in juli een preview van Assassin's Creed: Valhalla. Destijds zei Ubisoft nog dat de game op 17 november uit zou komen. De release is vermoedelijk vervroegd vanwege de aankondiging van Microsoft dat de Xbox Series X en S op 10 november verschijnen.