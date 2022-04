Xbox Series X-console komt op 10 november uit voor 500 euro

De Xbox Series X krijgt een prijs van 500 euro in Europa. De prijs van de minder krachtige Series S was al bekend en bedraagt 299 euro. Microsoft gaat zowel de Series X- als de Series S-console op 10 november uitbrengen. Vanaf 22 september zijn de consoles te bestellen.

Microsoft laat onder meer op de Amerikaanse Xbox-pagina en op Twitter de prijs van 499 dollar en de releasedatum weten. Een europrijs wordt onder meer genoemd door het Franse Xbox-account. Daar worden prijzen van 499,99 en 299,99 euro genoemd, voor respectievelijk de Series X en de Series S. Dat zullen vrijwel zeker ook de prijzen voor de Nederlandse en Belgische markt worden. Het was al bekend dat de Series S op 10 november uitkomt en die wereldwijde verschijningsdatum geldt nu ook voor de Series X. Geïnteresseerden kunnen de twee consoles vanaf 22 september vooruitbestellen. Microsoft heeft inmiddels wat meer technische informatie over de Series S naar buiten gebracht.

Daarnaast heeft Microsoft bekendgemaakt dat het Xbox All Access-abonnement wordt uitgebreid naar twaalf landen. Daarmee zijn de consoles voor een maandelijks tarief te huren, zonder dat het reguliere aankoopbedrag hoeft te worden betaald. Deze nieuwe uitbreiding betekent dat de dienst beschikbaar zal zijn in Australië, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Polen, Zuid-Korea, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Of en wanneer de dienst in Nederland en België uitkomt, is niet bekend. Met Xbox All Access kunnen gebruikers voor 25 dollar per maand een Series S of voor 35 dollar per maand een Series X-console ontvangen, inclusief het Xbox Game Pass Ultimate-abonnement. Dat abonnement duurt 24 maanden.