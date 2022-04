Microsoft toont Xbox Series S met prijs van 299 dollar - update

Microsoft brengt 10 november de Xbox Series X en S uit voor adviesprijzen van respectievelijk 499 en 299 dollar. Dat beweren meerdere Microsoft-insiders. Ook is de eerste afbeelding van een Xbox Series S verschenen.

Microsoft zou op 10 november een evenement houden waarbij het bedrijf de beide Xbox Series-consoles met hun prijzen zou presenteren. Microsoft toont de Xbox Series X al sinds eind vorig jaar, maar liet nog niets los over de prijs en er was ook nog niets officieel bekend over de Series S.

Microsoft-insider Brad Sams publiceert nu een afbeelding van deze instap-Xbox. Op die afbeelding is een witte, dunne console zichtbaar met een zwart rond rooster in het midden en een rooster aan de bovenzijde. Een schijflade voor optische discs is niet zichtbaar op de afbeeldingen. De console heeft een ander ontwerp dan de Xbox Series X, die de vorm van een toren heeft. Het design ligt meer in lijn met dat van de Xbox One.

In een fragment van een video die een andere Microsoft-insider, Twitter-gebruiker Walking Cat, toont, is te zien dat de Series S niet alleen smaller, maar rechtopstaand ook iets kleiner is dan de Series X. Aan het watermerk te zien komen de afbeelding van Sams en de video van Walking Cat uit dezelfde video.

Naast de prijs van 299 dollar voor de Series S, start Microsoft volgens Windows Central een Xbox All Access-programma, waarvoor gebruikers 25 dollar per maand betalen. De prijs van de Xbox Series X zou 499 dollar gaan bedragen, maar klanten zouden deze als alternatief voor 35 dollar per maand als onderdeel van Xbox All Access kunnen afnemen. De europrijzen zijn nog niet bekend.

Er gaan al langer geruchten dat Microsoft een Series S-variant van de next-gen console wil uitbrengen. De Series S zou een kleinere hoeveelheid ram, lagere kloksnelheden en minder gpu-rekenkracht ten opzichte van de Series X hebben. Mogelijk richt Microsoft zich met de mindere rekenkracht van de Series S op 1080p-gaming, met behoud van de overige voordelen van de next-gen console, zoals snel laden door gebruik van een ssd.

Update 09:50: Microsoft heeft de prijs van 299 dollar voor de Xbox Series S inmiddels bevestigd via een Tweet en zegt binnenkort meer bekend te maken over de console.