Belgische webwinkel Collishop stopt in november

De Belgische webwinkel Collishop sluit op 9 november dit jaar zijn virtuele deuren. Collishop is een van de oudste en grootste webwinkels van België, maar moederbedrijf Colruyt Group sluit de winkel vanwege toegenomen concurrentie.

Vanaf 9 november is de website van Collishop volgens Colruyt Group 'niet meer beschikbaar voor bestellingen'. De reden voor de sluiting ligt volgens het moederbedrijf bij de toegenomen concurrentie bij een algemeen aanbod van een non-food assortiment. Collishop biedt zo'n 20.000 artikelen in zijn winkel aan, verdeeld over assortimenten als Slapen, Elektro, Koken en Tafelen. Daarmee concurreert Collishop met onder andere Amazon en Bol.com van Ahold Delhaize.

Volgens Colruyt Group is specialisatie vereist om te kunnen concurreren. Het bedrijf zet daarom in op zijn gespecialiseerde verkoopkanalen zoals Dreamland, Dreambaby, Fiets!, Klassewijnen en MyUnderwear24. Het afhaalpuntennetwerk van Collishop blijft beschikbaar in de Colruyt-winkels voor het afhalen van online bestellingen van die andere webshops.

Collishop is een van de grootste en oudste webwinkels van België. De winkelketen werd in 1983 opgericht en ging zich later specialiseren in een online aanbod. Volgens Colruyt Group komen er geen ontslagen: alle medewerkers blijven werkzaam binnen het bedrijf. Ook verwacht het bedrijf dat de impact op zijn bedrijfsresultaat van dit boekjaar beperkt zal blijven.