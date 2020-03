Xbox Series X en PlayStation 5

Eind dit jaar breekt er een nieuw tijdperk aan. Sony en Microsoft brengen rond de feestdagen hun nieuwe consoles uit, zo'n zeven jaar nadat ze de PlayStation 4 en de Xbox One uitbrachten. Van die consoles verschenen in de tussentijd wel krachtigere varianten, maar die behoren tot dezelfde generatie en games moeten op alle versies van een generatie werken, waardoor sommige beperkingen in stand bleven. De nieuwe generatie brengt daar verandering in. Uiteraard krijgen de Xbox Series X en de PlayStation 5 meer grafische rekenkracht, maar bij de komende generatie ligt veel nadruk op de processorkracht en de snelheid van de opslag. Die aspecten vormen bij de huidige consoles flinke bottlenecks.

AMD is nog altijd de hofleverancier van consolechips. Toen zeven jaar geleden de Xbox One en de PlayStation 4 op de markt kwamen, stond die fabrikant er niet rooskleurig voor op het gebied van cpu's. De AMD-processors voor desktops waren heethoofden met matige prestaties en daarmee ongeschikt voor consoles. Zodoende kreeg de huidige consolegeneratie cpu-cores gebaseerd op AMD's Jaguar-architectuur. Dat zijn zuinige, maar niet zo krachtige cores, die eigenlijk bedoeld waren voor apparaten als eenvoudige laptops en tablets.

In de afgelopen jaren heeft AMD met zijn Zen-architectuur een enorme inhaalslag gemaakt op de cpu-markt. De prestaties per watt van de Zen-cores zijn erg goed en dat is precies wat een console nodig heeft. Sony en Microsoft lieten vorig jaar al weten dat hun nieuwe consoles hiervan gebruik zullen maken. Ook lieten ze weten dat er weer een AMD-gpu in de consoles zit en beloofden ze beide een zeer snelle ssd.

Hoewel we in grote lijnen een idee hadden van wat de nieuwe consoles zullen brengen, was er ook nog veel onduidelijk. Daar is in de afgelopen week verandering in gekomen, nadat Microsoft en Sony uitgebreide technische details van hun consoles hebben vrijgegeven. Microsoft publiceerde zelf artikelen en gaf een aantal sites en YouTubers de kans om de Xbox Series X van dichtbij te bekijken. Sony volgde met een enigszins droge presentatie, gericht op ontwikkelaars, waarbij de console zelf niet werd getoond. Nu de specificaties bekend zijn, verzamelen we alle beschikbare informatie en maken we de balans op.