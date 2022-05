DiRT 5 is op Xbox Series X en HDMI 2.0-scherm speelbaar met 120fps op 1440p

DiRT 5 blijkt op de Xbox Series X in combinatie met een HDMI 2.0-scherm speelbaar te zijn op een dynamische, maximale 1440p-resolutie met 120 frames per seconde. Het was al duidelijk dat de racegame een 120fps-optie had, maar nadere details daarover waren tot nu toe niet bekend.

Digital Foundry heeft een nog niet definitieve versie van DiRT 5 alvast kunnen testen op de Xbox Series X en daaruit blijkt dat de console van Microsoft drie verschillende modi biedt. De meest in het oog springende modus is de 120Hz-modus. De gamebeelden worden dan gerenderd op een dynamische resolutie van maximaal 2560x1440 pixels. Deze resolutie kan dynamisch lager worden tijdens intensieve gebeurtenissen, tot 1080p. Bij televisies met HDMI 2.1 wordt dat vervolgens opgeschaald naar 4k. Bij de meeste 4k-televisies met HDMI 2.0 en 120Hz-ondersteuning zal dat waarschijnlijk in de praktijk 1080p zijn, al is 1440p met 120Hz en kleurcompressie wel mogelijk binnen de bandbreedte van HDMI 2.0. Dat betekent dat het bij 1440p-monitoren met HDMI 2.0 wel in die resolutie zou moeten werken bij de 120Hz-modus. Volgens Thomas Morgan van Digital Foundry betekent de 120Hz-modus dat er wel enkele compromissen aan de orde zijn, zoals minder of geen publiek langs de circuits en minder gedetailleerde schaduwen. Ook zakt de framerate wel eens in, naar bijvoorbeeld 90fps, al is dat met het blote oog niet zo heel eenvoudig op te merken.

Daarnaast zijn er nog twee andere modi. Zo is er een kwaliteitsmodus met een dynamische 4k-resolutie, maximaal 60fps en vooral een focus op verbeterde grafische elementen zoals schaduwen en de aanwezigheid van publiek langs de circuits. Tot slot is er een zogeheten frameratemodus waarbij een dynamische 4k resolutie met een doel van 60 fps wordt gehanteerd. Daarbij zijn de prestaties en dus die framerate leidend en kan de resolutie tijdens intensieve scènes teruggeschroefd worden, bijvoorbeeld naar 3328x1872 pixels. Volgens Digital Foundry bleek tijdens het testen van DiRT 5 dat het spel in deze twee modi voor het grootste deel de 60fps haalde, maar dat er tijdens dalingen in de framerate ook sprake kan zijn van screen tearing.

Ars Techica schrijft op basis van eigen bevindingen met de Xbox Series X en DiRT 5 dat bij de kwaliteitsmodus vaker sprake is van dalende framerates, die tussen de 30 en 60fps schommelt, met een gemiddelde van 'grofweg' 40fps. Bij de frameratemodus observeert de website een framerate die dichtbij de 60fps komt, maar daar niet op vast zit. Bij de 120Hz-modus stelt Ars Technica dat de visuele kwaliteit verder achteruit gaat bij allerlei elementen bij het circuit, maar ook dat bijvoorbeeld bergen in de verte en er minder goed uitzien. Bij de auto's zijn er minder details te zien en ook blijkt het publiek langs de circuits soms helemaal weg te vallen, terwijl er nog wel gejuich van hen is te horen. Ars Technica maakt ook melding van 'frame rate stutters' en verklaart dat door te stellen dat DiRT 5 nog niet goed gebruik weet te maken van de VRR -ondersteuning, iets dat volgens Microsoft een bekend issue is tijdens deze testperiode.

Overigens zal de Xbox Series X ook bij resoluties van 1080p of 1440p de beelden intern renderen alsof er een 4k-scherm is aangesloten. De console zal de beelden vervolgens in resolutie terugschroeven voordat ze naar het scherm worden gestuurd om te worden weergegeven. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn bij lagere dynamische resoluties of als bijvoorbeeld een 1080p-resolutie wordt gebruikt. Dat laatste is bijvoorbeeld de maximaal haalbare resolutie van de LG B8 oled-tv in combinatie met 120Hz en dat is waarschijnlijk bij de meeste oled-tv's met HDMI 2.0 het geval, mede omdat het om dezelfde panelen gaat. Overigens zijn er niet zo veel televisies met 120Hz-ondersteuning; de meeste televisies gaan niet verder dan 100 of 50Hz. Alleen high-end televisies zoals oled-tv's en duurdere lcd-tv's halen 120Hz.

Waarschijnlijk zal de Xbox Series X bij veel meer games op deze manier werken, met drie verschillende modi om eventueel uit te kiezen. Hoe DiRT 5 precies zal presteren op de PlayStation 5 is nog onduidelijk. De racegame komt uit op 6 november. Dat zal niet alleen zijn voor de next-gen consoles, maar ook voor de Xbox One, PS4 en de pc. Ook spelers van Googles streamingdienst Stadia krijgen toegang tot het spel, al gebeurt dat pas volgend jaar. Tweakers publiceerde in juni een preview van Dirt 5.