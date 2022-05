Sony brengt Android 9 uit voor veel tv's die uitkwamen in vorige vier jaren

Sony brengt Android-versie 9 uit voor de D-, E-, F-, en G-generaties van oudere televisies die op Android TV draaien. Het gaat specifiek om televisies die in de tweede helft van 2016 uitkwamen of in 2017, 2018, of 2019.

De firmware-update komt momenteel al uit in Latijns-Amerika en Sony heeft tegen de website FlatpanelsHD gezegd dat de update ook naar Europa komt. Die zou er voor het einde van dit jaar moeten zijn, al is nog geen specifieke releasedatum bekend. Het gaat bijvoorbeeld om oled-tv's als de AF8, AG8, en de A1, maar bijvoorbeeld ook oudere lcd-tv's als die uit de XF90- en XD70-serie. Alleen televisies met een diagonaal van 49" of hoger krijgen de update. De AF9, ZF9, AG9, XG85 en ZG9 kregen eerder al een update naar Android 9 Pie.

Naast oplossingen voor bugs en prestatieverbeteringen introduceert Android 9 Pie een 100Hz- of 120Hz-optie voor video's met de HEVC-codec die via usb worden afgespeeld, al is niet duidelijk bij welke modellen dat daadwerkelijk mogelijk zal zijn. Daarnaast zorgt de nieuwe Android-versie ervoor dat de Video-, Album- en Music-apps gebundeld worden in de Media Player-app.

Android 9 voor televisies kwam eind 2018 al uit. Sony bracht in 2015 en in de eerste helft van 2016 ook al televisies met Android TV uit, maar die krijgen Android 9 niet, wat waarschijnlijk te maken heeft met het feit dat deze televisies nog op een oudere Mediatek-soc draaien.