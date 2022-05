HP stopt vanaf december met gratis Instant Ink-abonnement

HP stopt wereldwijd met het gratis Instant Ink-abonnement. Het gratis abonnement betekende dat HP gebruikers inkt toestuurde voor maximaal 15 pagina's per maand, maar dat gaat vanaf 9 december 1 euro per maand kosten.

De wijziging wordt door allerlei gebruikers uit allerlei landen gemeld en bijvoorbeeld ook op het forum van Tweakers. Ook komen er enkele nieuwe abonnementen, waarbij het gaat om het abonnement van 500 en 1500 pagina's. Ook veranderen de prijzen van bestaande abonnementen.

Gebruikers die nu nog gebruikmaken van het gratis abonnement met de vijftien pagina's, zullen in december automatisch overgaan op het betaalde abonnement met vijftien pagina's voor 1 euro per maand.

Instant Ink is een printdienst van HP waarbij de fabrikant cartridges met printerinkt naar gebruikers stuurt. Daarbij hoeven zij niet per cartridge, maar per maand te betalen. Naarmate gebruikers meer printen, is de prijs per pagina lager. De HP-printer weet wanneer de inkt bijna op is, zodat HP bijtijds nieuwe inkt kan opsturen.