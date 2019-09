Tweakers Podcast #76 - Slimme bedden, iOS-exploits en nietszeggende likes

We hebben al slimme lampen, slimme thermostaten, slimme speakers en slimme tv's. Wat kan er nog meer slim gemaakt worden? Nou, bedden bijvoorbeeld, zo ontdekte Jurian. Maar wat is er dan slim aan en wat zouden wij willen van een slim bed? Verschillende dingen, zo blijkt.

Tijs heeft onlangs een huis gekocht en moet zich nu verdiepen in allemaal nieuwe onderwerpen. Wat blijkt? Het oppermachtige Google weet hem daarbij helemaal niet zo goed te helpen als je zou denken. Bij sommige search-queries lijkt de hele eerste pagina te bestaan uit resultaten met een commerciële insteek. En dat is iets waar zijn tafelgenoten ook in andere gevallen tegenaan lopen.

Wout is helemaal in zijn nopjes dat ook Facebook in navolging van Instagram test met het niet meer tonen van likes. Het lijkt immers alsof tegenwoordig niemand meer reageert op social media, of überhaupt posts doet, zo blijkt als we even een rondje rond de tafel doen. Het enthousiasme voor Facebook is maar matig en Jurian is voor zijn vakantiekiekjes al verkast naar Instagram, waar hij een heleboel likes achterlaat, dat weer wel.

Arnoud vertelt de rest waarom hij een printer met abonnement heeft genomen. Het klinkt misschien als een raar concept, maar de zuinige Hollander in hem heeft uitgerekend dat hij zo goedkoper uit is met zijn inktkosten. Hij kan niet op veel begrip rekenen en is er zelf ook nog niet helemaal zeker van dat het een geslaagd concept is.

Tot slot hebben we het ook over de recente ontdekkingen op het gebied van exploits in iOS, Android en Windows, die ogenschijnlijk jarenlang door de Chinese overheid werden gebruikt om delen van de bevolking te bespioneren. Hoe werd het ontdekt, wat was er precies aan de hand en kunnen we ons hier tegen wapenen?

00:20 Opening

01:12 Jurian is onder de indruk van smartbeds

07:57 Tijs heeft struggles met Google-advertenties en seo-content

17:52 Wout heeft het helemaal gehad met likes

26:52 Arnoud heeft een abonnement op een printer

33:42 Besturingssystemen blijken kwetsbaarder dan gedacht

50:36 Sneakpeek

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app, of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt ook voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.