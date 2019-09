Muzikale creatieveling maakt Star Wars-orkest van Lego-droids

Muzikant en uitvinder Sam Battle heeft in samenwerking met Lego een heus Star Wars-orkest gecreëerd. Hiervoor gebruikte hij onder andere negentig Lego-droids en dertig iPads. In totaal heeft het project ruim drieduizend uur bouwtijd gekost.

Sam Battle, die gekke projecten maakt onder de alias 'Look Mum No Computer', is door Lego uitgedaagd om een orkest te maken met 95 Lego-figuren. Daarnaast gebruikte hij 8 synthesizers, 4 cello's, 8 xylofoons en 10 violen. De instrumenten worden allemaal bediend door Lego-robotica, die op haar beurt wordt aangestuurd door 30 iPads. Dit komt allemaal tezamen in een epische opvoering van het welbekende themalied van Star Wars. Het project heeft in totaal 3148 uur in beslag genomen.

Sam Battle staat bekend om zijn creatieve projecten. Zo bouwde hij vorig jaar een Furby-orgel. Sam begon als muzikant, maar hiermee stopte hij nadat hij voor de derde keer werd ontslagen door een platenmaatschappij. Nu maakt hij video's op YouTube waarin zijn uitvindingen centraal staan.