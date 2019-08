Darth Vader is kort te horen in nieuwe Star Wars-trailer

Darth Vader zit in de nieuwe Star Wars-trailer. Althans, de beruchte en voor iedereen direct herkenbare ademhaling van de ruimteschurk komt kort voor in de eerste trailer van The Rise of Skywalker, het laatste deel van de nieuwe trilogie.

In de trailer van de film zijn voornamelijk oude beelden uit de eerste Star Wars-films te zien. Dat begint bij de twee zonnen die op Tatooine opkomen en waar held Luke Skywalker melancholisch naar staart, tot gevechten uit het meest recente The Last Jedi. Meer dan de helft van de trailer bestaat dan ook uit beelden van Ben Kenobi, Kanselier Palpatine en zijn gevecht met Mace Windu, en de verboden liefde tussen Anakin en Padmé.

Aan het einde van de trailer zijn ook twee bekende oude en nieuwe geluiden te horen. De Keizer vertelt in zijn kenmerkende hese stem "yes it's him", waarop direct de zware ademhaling van Darth Vader te horen is. Waar dat precies op duidt wordt uit de teaser niet meteen duidelijk. The Rise of Skywalker is de laatste film van de nieuwe trilogie in het Star Wars-universum, waarin ook veel van de oude cast terugkomt. In eerdere films zaten al Harrison Ford als Han Solo en Carrie Fisher als Princess Leia, en in The Last Jedi maakte ook Mark Hammill zijn terugkeer als Luke Skywalker. De trilogie zou een einde van het verhaal van de jedi moeten vertellen.

In de trailer zijn gelukkig ook veel nieuwe beelden te zien, zoals een vloot aan Y- en B-fighters die tegenover een gigantische andere vloot van Imperial Star Destroyers lijkt te staan. Ook zijn gevechten te zien tussen Rey en Kylo Ren, heeft C-3PO wel erg duistere ogen, en doet Rey een impressie van Darth Maul uit The Phantom Menace.

The Rise of Skywalker komt op 20 december uit in de bioscoop. Eerder deze week werd ook al een andere trailer uit een nieuwe Star Wars-film getoond, namelijk die van The Mandalorian. Die serie komt exclusief uit op de nieuwe streamingdienst Disney+. Daar komt later ook een exclusieve serie uit over Obi-Wan Kenobi en er komt een prequelserie van Rogue One: A Star Wars Story rond de avonturen van Cassian Andor.