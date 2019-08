ISS-astronauten verplaatsen capsule voor aankomst van Sojoez met Russische robot

Drie ISS-astronauten hebben, als ware het een zondagsritje, kort gevlogen met een Sojoez-capsule. Deze hebben ze op een ander punt van het ISS gekoppeld om ruimte te maken voor een capsule met daarin een robot. Daarbij werd een eerdere koppelingspoging afgebroken.

Drie astronauten van het ISS hebben in de nacht van zondag op maandag plaatsgenomen in de Sojoez MS-13-capsule en het ruimtevaartuig ontkoppeld van de Zvezda-module van het International Space Station. Met de capsule vlogen ze in vierentwintig minuten zo'n 38 meter naar een ander deel van het ISS, te weten de Poisk-module. Deze herkoppeling, die door kosmonaut Alexander Skvortsov met een handmatig controlesysteem is uitgevoerd, is succesvol verlopen.

Dit 'zondagsritje', was niet voor de lol. Door de manoeuvre is er nu bij de Zvezda-module weer plaats voor een capsule om zich aan het ISS te koppelen. Dat zal in de nacht van maandag op dinsdag moeten gebeuren met de Sojoez MS-14-capsule. Die had zich eigenlijk op zaterdag al aan de Poisk-module moeten koppelen, maar die automatische procedure werd geannuleerd nadat er technische problemen optraden. De boosdoener zou een versterker van een radarsysteem van de Poisk-module zijn. Dit systeem begeleidt aankomende Sojoez- en Progress-capsules bij geautomatiseerde koppelingsprocedures.

Volgens de NASA is het geautomatiseerde Kurs-navigatiesysteem van MS-14 getest en werkt het perfect. Daarmee zend de capsule signalen naar het ISS om onder meer de afstand te bepalen, zodat computers in de capsule de stuurraketten kunnen aansturen om de snelheid en oriëntatie ten opzichte van het station aan te passen. Waarschijnlijk kon Kurz zich niet op de koppelingspoort richten door de problemen met de versterker. Daardoor hebben kosmonauten vanuit het ISS de koppelingsprocedure op 90 meter van het ISS afgebroken.

De Sojoez-MS-14 is enkele dagen geleden succesvol gelanceerd en is de eerste Sojoez in 33 jaar die geheel zonder bemanning vliegt. Deze testvlucht is onder meer ingezet om vast te stellen of de capsule compatibel is met de geüpgradede Sojoez-2.1-booster. Vanaf maart moet deze nieuwe versie van de draagraket officieel ingezet worden. Aan boord zitten geen mensen van vlees en bloed, maar wel Skybot F-850. Deze Russische, 'mensachtige' robot wordt onder andere gebruikt om data te verzamelen tijdens de vluchtfase.