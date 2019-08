Mars-robots krijgen eenvoudigere taken nu zon in de weg zit

De op Mars rondrijdende robots kunnen het in de komende tijd wat rustiger aan doen. Door de komende conjunctie, waarbij de zon precies tussen de aarde en Mars in zit, kunnen radiosignalen vanaf de aarde verstoord raken. Daarom krijgen de robots een simpelere takenlijst.

"Het is weer die tijd", zei Roy Gladden, NASA's manager voor het Mars Relay Network. "Onze technici hebben onze ruimtevaartuigen al maandenlang op de conjunctie voorbereid. Ze verzamelen nog steeds wetenschappelijke data op Mars en sommigen zullen proberen die data terug naar de aarde te sturen. Maar we proberen niet om commando's naar de robots te sturen, uit angst dat ze gaan handelen op een foutief, corrupt commando", aldus Gladden. Dat kan leiden tot onvoorspelbaar gedrag van de robots en daarom wordt dus een commandomoratorium ingesteld.

De zon-Marsconjunctie, waarbij Mars en de aarde zich aan tegengestelde kanten van de zon bevinden, begint woensdag en loopt tot 7 september volgend jaar. De zon spuwt heet, geïoniseerd gas vanuit de corona ver de ruimte in en tijdens de conjunctie kan dat gas de radiosignalen verstoren. Ter voorbereiding op deze periode worden sommige instrumenten uitgeschakeld, wordt nog snel data binnengehaald of wordt data opgeslagen. In de afgelopen twee weken zijn veel laatste instructies naar de robots gestuurd.

De aanpassingen verschillen per robot. Curiosity zal bijvoorbeeld niet langer vrolijk rondrijden, terwijl de eind november vorig jaar op Mars gearriveerde lander InSight zijn arm niet meer zal bewegen. De boven Mars vliegende Odyssey en Mars Reconnaissance Orbiter blijven nog wel data van Curiosity en InSight binnenhalen.

Dit alles betekent dat er voorlopig een pauze is aangebroken in de stroom ruw beeldmateriaal van de robots en andere Marsmissies. Zodra de conjunctie volgend jaar voorbij is, zullen de ruimtevaartuigen de verzamelde data naar het Deep Space Network van de NASA sturen. Technici zullen dan een volle week nodig hebben om alle data te downloaden, voordat de ruimtevaartuigen terug naar hun normale status kunnen. Als wordt vastgesteld dat er corrupte data tussen zit, kan die data doorgaans na 7 september nogmaals worden verzonden.