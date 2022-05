Curiosity rijdt 3000 sols op Mars en NASA verlengt missie Marslander Insight

Marsrover Curiosity van de NASA rijdt inmiddels 3000 Marsdagen rond op de rode planeet. De rover is daar al meer dan acht jaar en deed allerlei ontdekkingen. Het duurt niet lang meer voordat opvolger Perseverance aankomt. Ook worden de missies van InSight en Juno verlengd.

Curiosity behaalt mijlpaal

De mijlpaal van 3000 sols is inmiddels behaald. Een sol is de naam voor een Marsdag, die iets langer duurt dan een dag op aarde, te weten 24 uur, 39 minuten en 35 seconden. Curiosity landde op 6 augustus 2012 op Mars. Volgens de NASA gaat de rover nog altijd door met het doen van nieuwe ontdekkingen, tijdens de geleidelijke klim van Mount Sharp, de 5 kilometer hoge berg die sinds 2014 wordt onderzocht. Deze berg is de eindbestemming van de rover.

Curiosity vlak na zijn landing in 2012 (links) en zes jaar later, wat stoffig, tijdens een zandstorm.

Het doel van de missie van Curiosity was onderzoeken of er leven mogelijk is geweest op Mars. Daartoe zocht de rover onder meer naar chemische elementen, sporen in de bodem en water, maar ook werd er gekeken naar het klimaat en de geologie. Eind 2014 ontdekte Curiosity organische moleculen met daarin de bouwstenen voor leven en ook werden er sporen van zuurrijk water ontdekt. Verder ontdekte de nieuwsgierige rover een droge rivierbedding, die wees op de aanwezigheid van water in het verleden.

Curiosity toont zich ook een ware toerist. Hij kan het niet laten om geregeld foto's te maken. Vorig jaar maakte het apparaat het grootste Marspanorama tot nu toe, bestaande uit 1,8 miljard pixels. Nog niet zo lang geleden maakte Curiosity een nieuw panorama, op basis van 122 individuele afbeeldingen die samengevoegd zijn. Dit nieuwe panorama is gemaakt op de 2946e sol, ofwel op 18 november vorig jaar. Op deze foto zijn de nodige 'banken' in de vorm van rotsen te zien en helemaal rechts is het bovenste gedeelte van Mount Sharp zichtbaar.

Het panorama van 18 november, gemaakt met de Mastcam van Curiosity. In het midden is de Gale Crater zichtbaar, een 154km brede kom waar Mount Sharp in ligt.

Perseverance in aantocht, InSight en Juno gaan door

Het duurt niet lang meer voordat Curiosity gezelschap krijgt van zijn opvolger, genaamd Perserverance. Deze nieuwe rover moet op 18 februari landen op Mars. De rover heeft verbeterde apparatuur aan boord. Zo krijgen de navigatiecamera's een upgrade van 1 naar 20 megapixel en zijn in de mast camera's met zoomobjectieven verwerkt. Doordat het navigatiesysteem voor de autonome landing aanzienlijk is aangepast, kan Perseverance veel nauwkeuriger landen en is het verkennen van een heel ander gebied mogelijk. Voor het verkennen beschikt deze nieuwe rover ook over een helikopter.

Curiosity is al veel langer actief dan oorspronkelijk was gepland en dat lijkt ook het geval te gaan zijn voor InSight. Deze missie is verlengd voor de duur van twee jaar, tot december 2022. Het doel van InSight is om te komen tot een seismische dataset van hoge kwaliteit en lange duur. InSight is hoofdzakelijk gelanceerd om antwoord te geven op vragen over de structuur en de energetica van het binnenste van de planeet Mars. Om daar meer over te weten, gaat de Marslander onder meer de dikte van de korst, de omvang en de dichtheid van de kern meten. Verder gaat InSight in kaart brengen hoeveel hitte er uit de planeet komt en hoe hoog de snelheid is van seismische golven in de mantel. Dat laatste is een indicatie voor de structuur van de mantel; dit is de laag die direct onder de korst ligt.

Volgens een NASA-beoordelingspanel heeft de InSight-missie 'uitzonderlijke wetenschappelijke bevindingen' opgeleverd, al ging dat niet altijd van een leien dakje. Zo had InSight eerder moeite om de sonde die de temperatuur van de bodem moest meten, in de bodem te boren. Ook kwam de robot al eens vast te zitten in de grond.

Juno (links) en InSight

Ook de missie van Juno wordt verlengd, tot september 2025. Juno is een ruimtevaartuig dat om Jupiter heen cirkelt. Dankzij deze sonde zijn ontdekkingen gedaan over de binnenste structuur van Jupiter, het magnetische veld en de magnetosfeer. Uit de bevindingen is geconcludeerd dat de atmosferische dynamiek een stuk complexer is dan voorheen werd gedacht. Tijdens de verlenging gaat Juno niet alleen door met specifieke observaties van Jupiter. De sonde gaat zich ook richten op de ringen van Jupiter en de grote manen, inclusief scheervluchten vlak langs Ganymede, Europa en Io.