Marshelikopter maakt eerste luchtfoto waarop Marsrover zichtbaar is

Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een foto gepubliceerd afkomstig van een vluchtfase van Ingenuity, het helikoptertje van Marsrover Perseverance. Op die foto is Perseverance zichtbaar. Het is de eerste keer dat een Marsrover op deze manier vanuit de lucht is gefotografeerd.

Uitsnede van de foto

De bewuste foto werd gemaakt op 25 april, toen Ingenuity zijn derde vlucht maakte. De rover is zichtbaar in de linkerbovenhoek van de foto. Op het moment van de foto vloog de helikopter vijf meter boven het oppervlak van Mars en bevond Ingenuity zich op ongeveer 85 meter van Perseverance.

Tijdens deze derde vlucht is in totaal een afstand van zo'n honderd meter afgelegd. Dat is een stuk verder dan de afstand die tijdens de eerdere twee vluchten is afgelegd. Ingenuity voltooide zijn eerste proefvlucht ruim een week geleden, waarbij de helikopter op een hoogte van drie meter veertig seconden bleef zweven. Uiteindelijk moet het apparaat tijdens een vlucht driehonderd meter gaan afleggen op een hoogte van maximaal vijf meter. Dat zal in de komende tijd plaatsvinden; er volgen tot ergens begin mei nog twee vluchten.

Dit is de eerste keer dat een rover die zich op Mars bevindt vanuit een dergelijk perspectief vanuit de lucht wordt vastgelegd. De eerste keer dat überhaupt een Marsrover werd gefotografeerd, was in 1997. Toen maakte NASA's Pathfinder een foto van de Sojourner-rover, die onderdeel was van de Mars Pathfinder-missie. Beide rovers bevonden zich echter op de grond tijdens de foto.

De eerste kleurenfoto van het Mars-oppervlak die vanuit de lucht is genomen, werd een kleine week geleden gepubliceerd. Ook die is afkomstig van Ingenuity. Het helikoptertje bevond zich tijdens de foto op een hoogte van 5,2 meter.

Overigens verschijnen er ook wel eens foto's van Marsrovers zonder dat er een collega-rover aan te pas komt. De voorganger van Perseverance, Curiosity, is daar een voorbeeld van. Deze rover fotografeerde zichzelf af en toe, waarbij de selfies worden gemaakt door de robotarm van de rover in te zetten. Daarmee worden vele tientallen foto's gemaakt, waarna die worden samengevoegd om een 360-graden-panorama te creëren.

Ingenuity is meegestuurd met de Mars 2020-missie als experiment. Perseverance landde op 18 februari op Mars. Het doel van het meesturen van de helikopter is kijken of het mogelijk is om te vliegen op Mars. Deze hierbij opgedane ervaringen kunnen voor latere missies worden gebruikt. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over Marsrover Perseverance en Ingenuity.

Video van de derde testvlucht van Ingenuity, vastgelegd door Marsrover Perseverance