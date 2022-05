NASA wil opstartproblemen met Mars-drone Ingenuity oplossen met software-update

De NASA gaat een software-update sturen naar de Ingenuity-helikopter op Mars. Het voertuig zou dit weekend zijn eerste vlucht maken, maar dat lukte niet door een fout. De NASA zegt nu dat een software-update dat moet oplossen.

De update wordt naar de robot gestuurd die werd meegenomen met de Perseverance-rover die op dit moment op het Mars-oppervlak staat. Ingenuity had afgelopen zondag voor het eerst een vlucht moeten maken, maar dat werd uitgesteld. De helikopter weigerde bij een rotortest naar de definitieve vluchtstand te gaan. Daardoor werd de vlucht uitgesteld. De NASA schrijft nu dat er in de komende dagen een update wordt uitgebracht.

Het team achter de helikopter heeft verschillende oplossingen onderzocht, maar kwam tot de conclusie dat de enige mogelijkheid is om de flight control software aan te passen en volledig opnieuw te installeren. In die update worden aanpassingen gedaan in de volgorde waarin de vluchtprocessen opstarten.

Het gaat daarom nog langer duren dan gepland voordat de helikopter kan vliegen. Het aanvankelijke idee was om dat komende woensdag te doen, maar inmiddels 'is de tijdlijn fluïde'. De NASA wil de software in stappen uitrollen. Eerst moet de software geschreven worden, maar vooral het testen en valideren van de update gaat veel tijd kosten. De NASA zegt dat de helikopter verder in goede staat verkeert. Ergens in de komende week wordt een nieuwe datum genoemd waarop de historische vlucht moet plaatsvinden.