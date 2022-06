NASA-helikopter Ingenuity kan voorlopig niet vliegen op Mars door kapotte sensor

De helikopter van NASA die rondvliegt op Mars kan niet verder vliegen tot het agentschap een update kan sturen naar de Ingenuity. Door een kapotte sensor kan de helikopter niet meer opstijgen en daarom moet de software van de helikopter worden aangepast.

NASA schrijft dat de inclinometer niet meer reageert. Deze sensor meet de zwaartekracht voor het opstijgen van de helikopter. Het team dat verantwoordelijk is voor de helikopter denkt dat ze de helikopter ook zonder deze sensor kan laten opstijgen, maar daarvoor moet er een software-update naar de helikopter worden gestuurd.

Als dat lukt kan de Ingenuity aan zijn negenentwintigste vlucht beginnen. De eerste vlucht werd vorig jaar april gemaakt, nadat de helikopter samen met de Marsrover Perseverance naar Mars werd gebracht. De helikopter is al klaar met zijn geplande missie, maar NASA verlengde de missie. De helikopter legde tot nu toe achtentwintig succesvolle vluchten af.

Het is wel de vraag hoelang de helikopter nog blijft werken. Volgens NASA wordt het winter op Mars en heeft de Ingenuity te maken met zeer lage temperaturen in de nacht. Hier is de helikopter in principe niet op gebouwd. Ook krijgt de helikopter minder energie van zijn zonnepanelen, omdat er steeds meer stof op komt te liggen.