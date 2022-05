NASA gaat missie Ingenuity-helikopter op Mars met 30 sols verlengen

NASA gaat de missie van de Ingenuity-helikopter verlengen. Het toestel zou na de testvlucht van afgelopen vrijdag, die succesvol verliep, eigenlijk met pensioen gaan. Naar aanleiding van het succes gaat NASA toch kijken of Ingenuity verder kan assisteren bij de missie.

Ingenuity krijgt nog 30 sols extra om te zien wat de helikopter allemaal kan toevoegen. Een sol is ongeveer even lang als een dag op aarde. Een verschil tussen deze verlengde missie en de oorspronkelijke oefening van de helikopter is dat de Perseverance-rover niet meer foto's zal maken van de vluchten. Dat kostte volgens NASA-werknemer Jennifer Trosper 'ontzettend veel tijd' en dat gaat ten koste van de mogelijkheid voor Perseverance om zijn eigen onderzoekswerk te doen: tekenen van vroeger leven opzoeken en monsters verzamelen om eventueel op te laten halen.

In het kader van deze verlengde missie gaat Ingenuity een vlucht maken naar een nieuwe flight zone, waar het toestel ook zal blijven. Tot nu toe is het altijd teruggekomen naar de rover. In die nieuwe zone worden de verkennings- en imaging-mogelijkheden van het vliegtuigje verder geëxploreerd. Wel zal het toestel minder vaak vluchten maken; waar dat nu nog om de zoveel dagen is, wordt dat om de twee tot drie weken. NASA verwacht dat Perseverance ondanks de grotere afstand toch contact zal weten te houden en kan dienen als relais voor de communicatie. Ingenuity en Perseverance kunnen met elkaar communiceren op een afstand van maximaal 1000 meter.

Voor de vierde testvlucht klom Ingenuity tot een hoogte van 5 meter waarna hij een afstand van 133 meter aflegde en weer terugkwam. De vlucht duurde 117 seconden.